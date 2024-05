Um idoso de 65 anos foi assassinado a tiros e pedradas na zona rural de Itabira, na Região Central de Minas, na noite desta segunda-feira (20/5). De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima tinha vários cavalos. Em alguns momentos, os animais invadiam o terreno de um vizinho, que também tem 65 anos.

Os dois tinham discussões por causa disso. Nesta segunda, os animais voltaram a entrar no lote do vizinho. Os dois idosos começaram um bate-boca, que terminou com o tiro e uma pedrada. A vítima morreu na hora.

O suspeito do crime tentou fugir, mas foi encontrado pela Polícia Militar. Ele foi preso. Vizinhos disseram que o suspeito é um homem de difícil relacionamento. A Polícia Civil irá investigar o caso.