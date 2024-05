Um homem de 43 anos – foragido da Justiça após o Ministério Público receber denúncia contra ele pelo estupro de uma adolescente em João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais – foi preso nessa segunda-feira (20/5) na cidade de Laguna, em Santa Catarina, em operação conjunta de policiais civis desse estado e de Minas.

O Ministério Público recebeu a denúncia contra o homem em 2017 – ano a partir do qual foi considerado foragido, impossibilitando o andamento do processo criminal.

O crime aconteceu em 2009. Segundo a Polícia Civil mineira, ele teria coagido a adolescente, à época com 13 anos, a manter relações sexuais com ele. O estupro aconteceu quando a vítima estava sozinha e trabalhava na residência de um familiar do denunciado.

“Após o ato, o suspeito ainda teria ameaçado a menina, afirmando que faria o mesmo com a irmã dela caso contasse a alguém sobre o ocorrido. Como resultado da violência sexual, ela ficou grávida”, explicou a PCMG em comunicado.

Ele foi encontrado no município catarinense após troca de informações entre as equipes das delegacias de Polícia Civil em João Pinheiro e Laguna.