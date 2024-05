O caso começou quando um homem de 22 anos caiu de bicicleta no Bairro Olaria, na cidade do Noroeste do Estado. Ele se irritou com a vítima, de 21 anos, e foi tirar satisfações por ser motivo das risadas do rapaz mais jovem.

Os dois começaram a discutir e a situação piorou quando eles passaram a se agredir. A briga, em tese, cessou minutos depois e o ciclista foi embora.

Contudo, o suspeito voltou ao local com uma faca e a vítima já estava dentro de casa. Fato que não o impediu, o homem armado pulou o muro da residência e fez ameaças contra a vítima, terminando com uma facada numa das mãos do morador. O criminoso fugiu em seguida.

O rapaz foi socorrido e levado para Unidade de Pronto Atendimento de João Pinheiro. A Polícia Militar fez buscas e encontrou o suspeito, que acabou preso.

Segundo os militares, ele confessou que esfaqueou o homem por estar bêbado, mas não quis dar detalhes do que aconteceu.

Após a prisão, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Paracatu.