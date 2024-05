Uma mulher foi presa por manter um menino de 4 anos, do qual cuidava, preso em uma geladeira. O caso aconteceu nessa segunda-feira (20/5), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Além de manter a vítima na geladeira, o menino e outras duas crianças que também estavam sob a responsabilidade da suspeita foram agredidas, segundo a Polícia Militar.



Vizinhos perceberam que algo errado acontecia no local, que faz parte de uma colônia de casas no Bairro Jardim Brasília, zona Norte da cidade do Triângulo Mineiro e chamaram a polícia.

Conforme as testemunhas, a mulher batia nas três crianças, sendo o menino de 4 anos e duas meninas, de 7 e 9 anos. Todos estavam trancados na residência e quando a PM pediu que a porta fosse aberta, a babá se recusou.

A porta foi forçada e os militares encontraram a mulher sentada numa cama. Disse estar cansada e que queria dormir, por isso teria perdido a paciência com as crianças. Duas estavam assustadas e choravam, enquanto o mais novo foi achado preso na geladeira.

Além das meninas e do menino, ela cuidava de um irmão com necessidades especiais.

A mulher foi presa e o irmão dela ficou sob a responsabilidade de uma das testemunhas. As crianças foram entregues ao representante legal. Ele explicou que conhecia a mulher e mencionou que ela teria problemas psicológicos, embora não soubesse informar se havia um laudo médico comprovando a condição.

Ainda de acordo com o homem, ele precisou sair para visitar a esposa internada em uma unidade médica e deixou as crianças sob os cuidados da autora, mas mesmo sabendo dos problemas dela, não imaginava que poderia ocorrer violência. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a ocorrência.

A babá poderá responder pelos crimes de sequestro e cárcere privado. A Polícia Civil investiga o caso.