Um homem, de 53 anos, foi indiciado e preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nesta segunda-feira (20/5), por aplicar agrotóxico próximo à casa de um idoso de 68 anos em janeiro deste ano. Ele não teve a orientação de um profissional técnico. Depois de ser denunciado, o homem ameaçou e agrediu a vítima. A sequência de irregularidades aconteceu na Comunidade Mato Capim, zona Rural de Santana do Riacho.

O homem havia comprado e feito uso de agrotóxicos próximo à casa de um idoso de 68 anos, o produto causou alergia ao vizinho. De acordo com as instruções do produto, o defensivo deve ser aplicado respeitando uma distância de 500 metros de outras propriedades.







Além disso, era preciso que um responsável técnico aplicasse o produto, mas filmagens mostraram que o próprio suspeito aplicou.







O vizinho denunciou a situação à polícia civil e investigações iniciais revelaram a existência de uma desavença anterior entre o suspeito e a vítima em relação à solicitação de posse de parte do imóvel em que os fatos aconteceram por iniciativa da vítima.







A denúncia fez com que o suspeito ficasse violento e o mesmo começou a jogar pedras na janela do idoso, tentando intimidá-lo. Em março deste ano, as ações escalaram e o suspeito chegou a empurrar a vítima. Todos os atos foram registrados em vídeo.





Com base nas provas, a PCMG realizou a prisão preventiva do homem, cumprida ontem. Em interrogatório, o investigado assumiu que comprou e fez o uso do agrotóxico. Ele alegou ainda que teria utilizado apenas uma pequena parte do produto próximo a casa da vítima.





As investigações foram concluídas.