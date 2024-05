A previsão do tempo é de céu claro a parcialmente nublado para esta terça-feira (21), em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima pela manhã foi de 15,6°C e a máxima estimada para a tarde é de 29°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 35%.

Os índices apontam para uma leve melhora no tempo seco em relação a essa segunda-feira (20), quando a máxima foi de 30ºC, com umidade relativa do ar mínima em torno de 30%.

Na Estação Cercadinho, no Bairro Buritis, na região oeste da capital mineira, a sensação térmica foi de 8ºC, por volta das 6h. Na Estação Pampulha, a temperatura mínima foi 17,2°C, com sensação térmica de 18,9ºC, às 5h.

Já em Minas Gerais, a terça-feira (21/5) terá variação de nebulosidade e temperaturas amenas no começo da manhã, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ao longo do dia, o céu fica parcialmente nublado nos vales do Mucuri e Rio Doce e na Zona da Mata. Nas demais regiões, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado. No Norte haverá névoa seca.

As temperaturas variam entre 10ºC no Sul de Minas e 34ºC nas regiões do Rio Doce, Mucuri, Norte e Noroeste.