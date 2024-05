Denys Lacerda e Hiago Rocha*

Três pessoas invadiram a casa de uma influenciadora digital e fizeram três reféns, incluindo uma criança com síndrome de down, na noite da última sexta-feira (17/5) no Bairro Betânia, na Região Oeste de Belo Horizonte. O grupo levou peças de roupa, bolsas de luxo, joias e um carro, que já foi recuperado. A dona da casa, Eduarda Souza, estava de viagem no momento do roubo.

Imagens de câmeras de segurança da casa e de um comércio vizinho flagraram três suspeitos saindo de um carro preto, modelo Hyundai HB20, e indo em direção à casa. Um quarto indivíduo ficou no carro para dar suporte à fuga.

Em publicação em uma rede social, que conta com cerca de 150 mil seguidores, Eduarda deu detalhes do que aconteceu naquela noite. Segundo a influenciadora, os homens entraram na casa procurando por ela, o que a faz acreditar que os bandidos teriam recebido informações de alguém que frequenta o local. "Eles foram no lugar certo onde estavam os ouros e as bolsas. Não teve 'delongas'", contou na publicação.



O boletim de ocorrência do caso relata que os homens tocaram a porta da casa dizendo que bateram em um carro estacionado em frente ao imóvel. Assim que uma pessoa que estava dentro da casa atendeu, um dos bandidos sacou uma arma de fogo.

Já dentro do imóvel, o homem e um comparsa mandaram que as vítimas, duas mulheres e uma criança, fossem para dentro de um quarto. Em seguida, começaram a recolher objetos de valor. Foram levados R$ 9 mil em dinheiro, além de roupas, bolsas de luxo, perfumes, cremes, joias e o carro que estava estacionado na porta da casa - um Fiat Toro, avaliado em mais de R$ 80 mil.

Os bandidos que assaltaram a casa da influenciadora levaram também um carro avaliado em mais de R$ 80 mil Reprodução/TV Alterosa

"Colocaram o revólver na cabeça de uma criança que tem síndrome de down", contou Eduarda. Segundo a influenciadora, três dos quatro bandidos foram identificados a partir das imagens das câmeras de segurança da casa. Ela diz que está tentando conversar para que eles devolvam o que foi roubado.



"[Eles] devolveram o carro, mas agora falta as [outras] coisas, porque deu ruim. Vou dar mais uma oportunidade para eles devolverem, porque senão vou jogar as fotos e os vídeos aqui, porque tem câmera, tem tudo. Então estou esperando, aguardo o retorno", disse.

* Com informações da TV Alterosa