A Polícia Federal cumpriu três mandados de busca e apreensão nas cidades mineiras de Barbacena, na Região Central de Minas, e Ubá, no Norte do estado, em uma operação de combate aos crimes de comercialização de moeda falsa, fraude bancária e abuso sexual infantil, na manhã desta terça-feira (21/5).





Em Barbacena, um dos alvos dos mandados é suspeito de vender cédulas falsas na internet, em especial em grupos fechados de aplicativos de mensagens. As investigações tiveram início com a prisão, em flagrante, de três indivíduos em março de 2023, que estavam repassando cédulas falsas de R$ 200 em estabelecimentos comerciais para aquisição de itens de baixo valor.

Os investigados responderão pelos delitos de associação criminosa e moeda falsa, podendo ser condenados a até 15 anos de reclusão.





Ainda em Barbacena, o segundo alvo é investigado por aliciar uma funcionária de uma casa lotérica a inserir dados falsos em sistema bancário com objetivo de viabilizar o saque indevido de benefícios assistenciais pagos pelo Governo Federal.

As apurações tiveram início com uma auditoria realizada pela Caixa Econômica Federal que identificou cerca de 35 comandos fraudulentos para saques efetuados por essa funcionária. Os investigados responderão pelos delitos de furto qualificado e inserção de dados falsos no banco de dados da administração pública, podendo ser condenados a até 12 anos de reclusão.





Na cidade de Ubá, a operação visa combater a prática do crime de abuso sexual infantil. O alvo da Polícia Federal é investigado por armazenar e por compartilhar, na internet, pelo menos 1.247 arquivos contendo material de abuso sexual infantil.





O suspeito responderá pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de material contendo abuso sexual infantojuvenil, podendo ser condenado a até 10 anos de reclusão.