Menina de 8 anos com indícios de violência sexual morre em Minas

A morte de uma menina de oito anos, em Várzea da Palma, na Região Norte de Minas Gerais, está sendo investigada pela Polícia Civil (PC). A criança foi levada desacordada pela mãe para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos nas partes íntimas nesse domingo (19).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a menina foi atendida na sala de urgência com indício de parada cardiorrespiratória. O médico responsável pelo atendimento realizou manobras de reanimação, mas sem sucesso. Depois do óbito, foi constatado por ele que a criança continha alterações no ânus e no canal vaginal.

Segundo o boletim de ocorrência, o médico observou, através de exames, que não havia sangramento, mas tinha laceração e alargamento do ânus e do canal vaginal, com possível ausência de hímen. De acordo com o diagnóstico, as lesões podem não ter a ver com a causa da morte.

Diante da situação, o profissional da saúde acionou a PM. Aos militares, a mãe informou que a filha possuía problemas neurológicos e que a menina se encontrava sonolenta nos dias anteriores, mas que não foi consultada por médicos até domingo. A mulher disse, ainda, que a criança apresentou fezes ressecadas nos últimos dias de vida e, por isso, poderia ter apresentado os ferimentos no ânus. Em relação às lesões no canal vaginal, a mãe não apresentou nenhum fato.

Em seguida, o Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a ocorrência. Aos assistentes, a mãe informou que se mudou para Várzea da Palma há quatro anos com a menina e o filho mais velho, de 23 anos. Segundo o relato, a criança não tinha contato com pessoas estranhas e que não informou ter passado nada de anormal na escola.

Ainda de acordo com o relato da mulher, a filha ficava em casa quando não estava estudando, com a mãe ou com o irmão, que não mora com elas, mas que tinha bastante contato com elas. A PM entrou em contato com o irmão da vítima, que alegou não ter reparado nada fora do comum, a não ser que a menina estava doente, apresentando catarro.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Pirapora e a Polícia Civil ficou responsável pelas investigações do caso.

A reportagem do Estado de Minas procurou a PC e aguarda retorno.

Maio Laranja

O dia 18 de maio é usado para o combate ao abuso e à exploração sexual infantil no Brasil. Durante o mês de maio, campanhas de conscientização sobre o assunto são feitas em todo o país.

De acordo com a página oficial da campanha, três crianças são abusadas no Brasil a cada hora e cerca de 51% têm entre 1 a 5 anos de idade. Todos os anos 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no nosso país e há dados que sugerem que somente 7,5% dos dados cheguem a ser denunciados às autoridades, ou seja, estes números na verdade são muito maiores.

Para denunciar casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, basta discar 100.



