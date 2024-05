O Aeroporto Brigadeiro Antônio Cabral, lem Divinópolis, na Região Oeste de Minas, passou a ser administrado pela Infraero a partir dessa segunda-feira (20). A transferência foi formalizada em portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU).





Até então, a Infraero fazia a gestão e operação do terminal por contrato com a Prefeitura de Divinópolis, em 2019. A Infraero já administra dois aeroportos em Minas, em Santana do Paraíso e Governador Valadares.

Outros aeroportos devem ser repassados à Infraero, de acordo com a política de desenvolvimento da aviação civil do Ministério de Portos e Aeroportos. Segundo nota da Prefeitura de Divinópolis, a mudança tem relação com os 50 anos de experiência da Infraero no setor aeroportuário.

"A Infraero possui toda uma estrutura e conta com um corpo técnico especializado em políticas públicas para a aviação civil, elaboração de projetos e planos de engenharia, administração e operação aeroportuária, capaz de acelerar o crescimento de nosso aeroporto. O período de transição da outorga é de aproximadamente quatro meses", destaca.