O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, localizado em Confins, na Região Metropolitana, foi classificado em primeiro lugar na avaliação de qualidade dos serviços realizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e divulgada nesta segunda-feira (29/1).

A pesquisa anual destacou o terminal mineiro pelo seu alto desempenho. Confins alcançou a marca de 1,99% no Indicador de Qualidade de Serviço (IQS), à frente do Aeroporto de Curitiba, no Paraná (1,97%), e do Galeão, no Rio de Janeiro (1,93%).

O índice é usado pela agência reguladora para verificar se os aeroportos concedidos à iniciativa privada estão oferecendo serviço apropriado aos passageiros. A avaliação da Anac abrange um total de 12 terminais, e o desempenho é um fator determinante no reajuste tarifário anual dos operadores aeroportuários.

Entre os indicadores de destaque, estão: conforto térmico, eficiência dos elevadores e escadas rolantes, tempo de espera em filas de inspeção, restituição de bagagem, limpeza, relação custo-benefício em restaurantes, acesso a informações e facilidade de acesso aos terminais.