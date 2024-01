A pesquisadora do Centro de Tecnologia de Vacinas Júlia Castro está na lista da Forbes Under 30. A jovem é biomédica e mestre em Bioquímica e Imunologia pela UFMG e faz doutorado em Imunologia pela USP. Aos 29 anos, ela já coleciona prêmios e reconhecimentos variados.

Júlia foi selecionada como uma das cientistas mais promissoras do mundo, participou do Encontro Anual de Ganhadores do Prêmio Nobel, na Alemanha, foi escolhida em um concurso da Academia Brasileira de Ciências (ABC) e reconhecida em congressos internacionais.

Agora, figura na lista da revista estadunidense na categoria “Ciência e Educação”.

Todo ano, a Forbes, revista com foco em editorias como negócios e economia, faz uma seleção de jovens com até 30 anos que foram destaque em seus ramos de atuação.

A seleção é realizada por uma pesquisa da equipe da Forbes em busca de nomes relevantes e por uma análise do corpo de jurados especializados em cada categoria. As diversas categorias da lista vão desde as artes à ciência.

Atuação no CT Vacinas

O CT Vacinas é um centro de pesquisas em biotecnologia, fruto da parceria entre a UFMG, a Fiocruz-Minas e o Parque Tecnológico de Belo Horizonte.

Assim como Júlia Castro, os pesquisadores ligados a essas entidades e que se destacam pela qualidade das produções científicas fazem fazem parte deste Centro. Nele são desenvolvidas tecnologias voltadas à produção e ao diagnóstico de vacinas contra doenças humanas e veterinárias.

Leia também: Dengue em BH: 759 são atendidas em centros de saúde no fim de semana

Em sua atuação ao lado da equipe do CT Vacinas, Júlia Castro se sobressaiu pelo desenvolvimento da vacina contra Doença de Chagas e da primeira vacina 100% brasileira que alcançou os testes clínicos: a SpiN-TEC.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata