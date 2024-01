André Rodrigues do Amaral (à esquerda) e Marcílio Franco da Silveira estavam no avião junto de familiares

Três das sete pessoas mortas no avião que caiu na zona rural de Itapeva, no Sul de Minas, serão veladas e sepultadas em Belo Horizonte nesta terça-feira (30/1). O acidente com a aeronave do modelo Piper, prefixo PS-MTG, aconteceu nesse domingo (28/1), pela manhã.

Os corpos das sete vítimas, que inicialmente foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Pouso Alegre, no Sul do estado, no dia do acidente, foram encaminhados para exames periciais no IML de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (29/1).

Nesta terça, pela manhã, serão velados no Cemitério Bosque da Esperança, no Bairro Jaqueline, na Capital, os corpos do empresário Marcílio Franco da Silveira, de 42 anos; da mulher dele, Raquel Souza Neves Silveira, de 40 anos; e do filho do casal, Antonio, de dois anos, que estavam na aeronave. A informação foi divulgada em uma rede social por uma irmã de Marcílio.

Leia também: Avião que caiu teria partido ao meio?



Ela informou que o velório será breve e que o sepultamento dos corpos do casal e da criança também será pela manhã, em horário ainda a ser definido.

Todos os ocupantes do avião morreram. Além de Marcílio, Raquel e Antonio, morreram na tragédia o também empresário André Rodrigues do Amaral, de 40 anos, sócio de Marcílio na empresa Credifranco, e a mulher dele, Fernanda Luiza Costa Amaral, de 38 anos, juntamente com o piloto da aeronave, Jeberson Henrique Tadeu Chagas Pereira, e o copiloto, Gabriel de Almeida Quintão Araújo, de 25 anos.

O velório e o sepultamento de André e Fernanda serão realizados em Carmópolis de Minas, no Centro-Oeste do estado, terra da família de André.

As informações sobre o velório e o sepultamento dos corpos do piloto Henrique Tadeu e do copiloto Gabriel de Almeida não foram divulgadas.

Empresários viajaram para homenagem



De acordo com informações apuradas em Janaúba, no Norte de Minas, terra da família de Marcílio Franco, ele e o sócio André Rodrigues viajaram até Campinas (SP), na sexta-feira (26/01), para participar de um evento promovido anualmente pelos bancos em homenagem às empresas que trabalham com crédito e correspondentes bancários no país, como é o caso da CrediFranco.

Leia também: Avião que caiu no Sul de Minas não tinha permissão para táxi aéreo



No sábado, os dois empresários, juntamente com as respectivas esposas e o menino Antônio, teriam se deslocado para um passeio em um sítio no interior paulista. Na manhã de domingo, eles embarcaram no avião, que decolou do Aeroporto Estadual de Campos dos Amarais, em Campinas (SP), com destino a Belo Horizonte e caiu pouco tempo depois na zona rural de Itapeva.

Na queda do avião, os corpos ficaram mutilados, o que dificultou o reconhecimento pelos parentes. Com isso, de acordo com uma fonte, houve a necessidade de encaminhamento dos corpos para o IML de Belo Horizonte, para exames mais aprofundados, visando à identificação com técnicas de antropologia forense e testes de DNA.