Imagens de câmeras de segurança na Avenida Monsenhor Eduardo mostram como foi a ação do feirante, identificado como Fábio de Oliveira Macedo, que matou Wlenner Oliveira Magdalena, um motorista de aplicativo neste domingo (28/1), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Fábio, que teve uma discussão de trânsito com a vítima, está foragido e é procurado pela polícia.



Os vídeos mostram a ação em dois ângulos, nos momentos finais do crime. Ambos discutem depois de o feirante ter tido dificuldade de passar pelo motorista, que finalizava uma corrida. Quando Wlenner desce do carro, Fábio saca a arma e dispara.



As imagens mostram que Fábio realizou três disparos em direção a Wlenner. O feirante deu um tiro na cabeça de Wlenner depois que o motorista já havia caído, baleado.





Fuga



Depois do assassinato, Fabio foi para casa, pegou o carro da esposa e fugiu.

O veículo foi interceptado na rodovia BR-365, a mais de 100 quilômetros de Uberlândia, próximo de Ituiutaba. O carro foi abandonado junto com a arma do crime, um revólver calibre 38, em um canavial.Mesmo seguindo a fuga a pé, o feirante ainda não foi encontrado.