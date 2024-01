Por causa de uma briga de trânsito, um feirante matou um motorista de aplicativo em uma das feiras mais movimentadas na região central de Uberlândia, na manhã deste domingo (28/1). O atirador fugiu e é procurado em um matagal próximo da cidade de Ituiutaba.



O crime aconteceu enquanto a feira, na avenida Monsenhor Eduardo, ainda recebia parte dos comerciantes. O atirador chegava em seu veículo para montar a banca e teve dificuldade de passar pela avenida por conta do carro estar parado fora da área de estacionamento. Com a reclamação do feirante, houve discussão.

Ambos chegaram a estacionar os veículos antes de seguirem o bate-boca. Quando desembarcaram, o feirante sacou um revólver calibre 38 e atirou duas vezes no motorista. O primeiro tiro acertou o peito da vítima, que caiu. Ainda que o baleado não tenha reagido, o atirador avançou e disparou mais uma vez, na nuca, para executá-lo.

Em seguida, o matador foi em casa, na avenida Sacramento, pegou o carro da esposa e fugiu em direção à rodovia BR-365. Houve um bloqueio feito pelas polícias Militar (PM) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) no sentido ao Município de Ituiutaba, após informações conseguidas a respeito da direção da fuga do feirante.



Ele abandonou o carro em um canavial, a cerca de 30 quilômetros de Ituiutaba, e seguiu fugindo a pé. No carro ainda estava a arma do crime. Os policiais seguem no local em buscas.



O fugitivo tem passagens por tentativa de homicídio, lesão corporal e desacato.



Apesar da gravidade do ocorrido, a feira seguiu normalmente em Uberlândia.