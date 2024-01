Um homem, de 55 anos, foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (28/1), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois de agredir e ameaçar de morte a mulher, de 50 anos, e também agredir o filho, de 16 anos.

O fato ocorreu na Rua Bouganville, onde horas antes, aconteceu uma confraternização em família, na casa do casal. No entanto, tão logo os parentes e amigos saíram do local, o homem teve um ataque de ciúmes, partindo pra cima da mulher. A vítima foi agredida com socos e chutes e foi ameaçada de morte. O filho, que tentou intervir, também foi agredido.

Tão logo as agressões terminaram, a mulher chamou a Polícia Militar, pelo celular, pois temia ser morta, já que o marido tinha diversas armas em casa.

Quando os policiais chegaram à residência, o homem estava na garagem, ao lado de seu carro, um Palio. Deram voz de prisão, mas ele não acatou, correndo para dentro de casa.

Pelo fato de ter a informação, dada pela mulher, de que o marido dispunha de armas em casa, foi solicitado reforço policial. A casa foi cercada pelo BOPE (Batalhão de Operações Especiais).

Os policiais iniciaram, então, uma negociação, que culminou com o agressor se entregando. Revistando a casa, a PM encontrou uma espingarda calibre 20, uma pistola 10mm e diversas munições. O caso foi registrado na 2ª Central do Plantão Digital.