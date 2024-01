Um grupo de traficantes, conhecido como OTA (Organização Terrorista do Arara), que atua na região da Serra, São Lucas, Santa Efigênia, Vera Cruz, Taquaril, sofreu um duro golpe neste fim de semana, quando a Polícia Militar prendeu dois de seus integrantes, na Vila Nossa Senhora de Fátima, no Aglomerado da Serra.

A prisão ocorreu na noite de sexta-feira (27/1), durante operação do Grupo Especializado em Áreas de Risco, o Gepar 7, com a varredura de becos e ruas.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência (B.O.) da Polícia Militar, os dois presos seriam gerentes do tráfico na região, responsáveis pelo abastecimento de drogas de todos os tipos.

Foram apreendidas maconha e skunk, que tinham como destinação os bailes funk, ali realizados, em todos os fins de semana, o que é motivo, inclusive, de reclamações por moradores dos referidos bairros.

Os presos foram encaminhados para a Polícia Civil e a expectativa é que a partir dessas prisões, as polícias Civil e Militar consigam chegar a outros integrantes do grupo e possam, enfim, desmantelar um dos braços fortes do tráfico de drogas em Belo Horizonte.