Mais uma vítima do tráfico de drogas em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Dessa vez, W. M. O., de 53 anos, foi assassinado, a tiros, por um homem que estava numa motocicleta. O autor dos disparos, M. R. S., de 40 anos, foi preso logo em seguida.

O crime ocorreu na Rua Maria da Conceição Marinho, Bairro Santa Cruz, onde a vítima estava na companhia de sua namorada. Esta contou à Polícia Militar que estava com o namorado quando um homem, numa motocicleta azul, se aproximou e fez uma cobrança à vítima.

“Ele gritou: 'Você não vai me pagar, não?'”. O homem, logo em seguida, sacou um revólver e começou a atirar. Depois, ele fugiu e a mulher, usando um celular, chamou a PM.

A mulher confessou, ainda, que ela e o namorado eram viciados em drogas e, em outra ocasião, tinha visto o mesmo motoqueiro cobrando dívida de um amigo. Mas dessa vez, com a concordância desse amigo, o homem foi embora.

A vítima foi atingida com sete tiros no tórax, pescoço e abdômen. Ao lado do corpo, 11 cartuchos de balas.

Os policiais iniciaram uma busca na região e localizaram o motoqueiro próximo a sua casa. Ao ser interceptado, o homem negou ter cometido o crime. No entanto, a motocicleta e as roupas e como o suspeito estava vestido correspondem às informações dadas pela namorada da vítima.