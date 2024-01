A distribuição de drogas em bairros das regiões Leste e Centro-Sul de Belo Horizonte, como Alto Vera Cruz e Serra, sofreu um duro golpe na noite dessa quinta-feira (18/1) com a prisão de um homem, que dizia ser influenciador digital e MC, no Bairro Taquaril. O caso possibilitou a descoberta de um esquema de distribuição das drogas.

A Polícia Militar (PMMG) recebeu a denúncia de que um homem mantinha drogas escondidas em uma casa e que o local era movimentado, sendo frequentado por traficantes.

Ao chegarem ao local, os militares foram recebidos por uma mulher, que disse alugar a casa junto com um amigo e que ele não estaria no imóvel naquele momento. Os policiais pediram, então, para fazer uma revista na residência, o que foi permitido por ela, que alegava não haver nada de ilícito no local.

Depois de verificarem a sala, cozinha, banheiro e o quarto da mulher, os policiais foram para um quarto que tinha a porta trancada. Segundo a mulher, era o quarto do amigo e que ela não entrava no local, assim como ele também não entrava no seu.

Uma vez aberta a porta, foram encontradas duas balanças de precisão dentro do guarda-roupas. Debaixo da cama havia uma mala com 10 barras de maconha, mais 12 porções da droga.

No momento em que a casa era revistada, apareceu um homem na porta do imóvel. Ele se apresentou como namorado da mulher e, quando questionado, disse que também não sabia das drogas.

Poucos minutos depois, chegou o amigo da mulher. Estava em um carro Nissan prata. Ele parou na garagem e se assustou ao ver a chegada dos policiais. Dentro do veículo foram localizadas mais sete barras de maconha e 152 papelotes de cocaína, além de dois revólveres calibre .38 municiados.

Nesse instante, o homem admitiu que a droga era dele e que as buscava no Rio de Janeiro e em São Paulo para fazer a distribuição em bairros de BH.

A trama

O homem contou, também, como agia. Ele sempre procurava amigos para alugar casas junto com ele. Durante o dia, não ficava no local para passar a impressão de que estaria trabalhando.

No entanto, esse era o plano para não despertar suspeitas. E nunca, os traficantes, seus clientes, foram à residência para apanhar as drogas. Ele fazia as entregas. O caso foi registrado na 4ª DP, onde ele está preso.