O destaque do primeiro dia da Operação Faro Fino, realizada pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), em parceria com a ROCCA (Rondas Ostensivas com Cães da PM), foi o saldo positivo para as prisões de foragidos da Justiça. O foco da operação são os ônibus de viagens, intermunicipais e interestaduais, que são parados, e revistados em seu interior. Os passageiros têm de descer e acompanhar a revista de suas bagagens.

A primeira prisão logo no início da operação, ainda na madrugada de sexta-feira, ocorreu em Carmo do Cajuru, no Vale do Aço, mais precisamente, no quilômetro 109 da rodovia MG-050.

Ao parar um ônibus, a PMRv deu ordem, também, para o Hyundai, de cor preta, que seguia logo atrás, dirigido por A. D. F., de 58 anos. Ao levantarem a ficha do condutor, descobriu que havia, contra ele, um mandado de prisão, expedido pela 11ª Vara de Família de Belo Horizonte, pelo não pagamento de pensão.

No quilômetro 23, da MG-129, próximo a Itabira, no Vale do Aço, foi preso Fagner Cantão Guimarães, que estava foragido pelo mesmo crime, o não pagamento de pensão alimentícia. O mandado foi expedido pela 2ª Vara Cívil e Empresarial de Tucuruí, no Pará.

Foragido por tráfico de drogas, por portar identidade falsa e uso e consumo de drogas, foi preso, no quilômetro 20, da rodovia LMG-733, próximo a Frutal, no Triângulo Mineiro, um homem que tentou se passar pelo irmão dele, cujos documentos apresentou aos patrulheiros. Ele tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça de São José do Rio Preto, São Paulo, por tráfico de drogas. Em seu poder foi apreendida uma pedra de crack.

No quilômetro 461 do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, altura do Bairro São Gabriel, foi preso A. L. F., de 43 anos, que estava foragido do Presídio de Coronel Fabriciano, no último dia 27.

A sexta prisão de foragido aconteceu no quilômetro 89 da MGC-452, quando, novamente, um veículo que estava atrás de um ônibus foi parado. Nele, o Gol, de cor prata, o motorista José Marques da Silva Neto, que era procurado pelo não pagamento de pensão alimentícia.

Durante a operação, no quilômetro 109 da BR-459, em Pouso Alegre, sul do estado, ao abordar um ônibus da empresa Santa Cruz, que seguia de Itajubá para São Paulo, um dos passageiros, L. G. F. F., foi preso, também pelo não pagamento de pensão alimentícia.



Drogas

Uma apreensão de drogas também foi registrada no primeiro dia da Operação Faro Fino. Esta aconteceu no quilômetro 56, da rodovia MG-353, em Coronel Pacheco, na Zona da Mata.

Lá foi presa A. S. S., de 30 anos, por porte ilegal de arma de fogo. A mulher, que estava em um ônibus coletivo intermunicipal, que saiu de Juiz de Fora, tinha como objetivo entregar uma Pistola Glock cal. 380. em Ubá.

A mulher, que já tinha histórico criminal por tráfico de drogas, demonstrou nervosismo durante a abordagem do ônibus, o que motivou a busca em sua bolsa de mão. Ela alegou que receberia uma quantia em dinheiro para entregar a arma, mas não soube dizer quem seria o destinatário.

Dando continuidade às investigações, os policiais foram até a residência da mulher e lá, encontraram uma grande quantidade de drogas, armas e munições. São 15 Kg de maconha, 3,2kg de crack, 400g de haxixe, centenas de munições de calibres diversos e mais três armas de fogo, sendo 2 revólveres (calibre 38 e calibre.32) e uma pistola calibre .40. Ela foi presa em flagrante e levada para a Delegacia de Plantão de Juiz de Fora.