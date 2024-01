O avião que caiu e deixou sete mortos em Itapeva, no Sul de Minas, na manhã deste domingo (28/1), não tinha permissão para táxi aéreo.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) informou que investiga a queda. A aeronave caiu na zona rural do município, a cerca de 460 km de Belo Horizonte, às 10h38 deste domingo.

O avião não tinha permissão para táxi aéreo, mas estava em situação regular para voos. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave pertencia e era operada pela Credfranco, uma promotora de crédito consignado com sede em Belo Horizonte e filiais em sete estados e no DF.

O Cenipa afirma que quer concluir as investigações "no menor prazo possível". Segundo o órgão, as ações iniciais são a coleta e confirmação de dados, a preservação do local do acidente e a verificação dos danos causados ao avião.

A aeronave, de matrícula PS-MTG, foi fabricada em 1996 pela Piper Aircraft. O Corpo de Bombeiros confirmou que três pessoas morreram, sendo dois homens e uma mulher, mas os nomes não identificados até o momento. Segundo dados da Anac, o avião tinha capacidade para seis pessoas.