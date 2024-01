O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atende a um acidente aéreo, ocorrido por volta de 10h30 deste domingo (28/1), na Zona Rural de Itapeva, no Sul de Minas, divisa com São Paulo. As primeiras informações são de que três pessoas morreram.

O acidente ocorreu no Bairro Monjolinho. Segundo testemunhas, um monomotor sobrevoava a região, quando se partiu ao meio, em pleno ar. O motor cessou, e os dois pedaços despencaram, caindo numa área desmatada, na subida de um morro.

Segundo informações dos bombeiros, choveu forte na manhã deste domingo no local do acidente. Os bombeiros chegaram a uma das partes da aeronave e seguem, nesse momento, para o local onde estaria a cabine e o motor.