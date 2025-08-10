Avião cai no Maranhão e deixa dois mortos

Um avião de pequeno porte, pertencente ao deputado estadual Francisco Nagib (PSB-MA), caiu nesse sábado (9/8) em Santo Amaro, no Maranhão, provocando a morte de duas pessoas. As vítimas são o piloto Victor Manoel Britto e a médica veterinária Bruna Emanoelly, natural de Santa Inês (MA).

As circunstâncias da queda da aeronave, do tipo anfíbia, ainda não foram identificadas e estão sendo apuradas pelas autoridades.

O caso gerou comoção em Santo Amaro (MA), cidade turística conhecida pelas belezas naturais. O acidente aéreo mobilizou equipes de resgate e segurança, que isolaram a área para os trabalhos de perícia.

Em redes sociais, Nagib lamentou o acidente e falou de sua relação com Manoel Victor. "Infelizmente, o acidente resultou na morte de duas pessoas. Manifesto meus mais profundo sentimento de pesar às famílias das vítimas, em especial à família Britto, pela perda irreparável de seu filho, Victor Manoel Britto", escreveu.

"Manoel era um amigo muito próximo que a aviação me presenteou. Um jovem cheio de vida, apaixonado, com tantos sonhos pela frente. Sua partida tão precoce nos deixa um vazio imenso e uma dor difícil de expressar em palavras", pontuou.

"Lamento profundamente este trágico acidente e me solidarizo com as famílias e amigos, rogando a Deus que os conforte e fortaleça seus corações neste momento tão doloroso", afirmou.