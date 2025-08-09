Colisão entre carreta e ônibus deixa 11 mortos e 46 feridos no MT

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma colisão entre uma carreta e um ônibus de turismo matou 11 pessoas e feriu 46, em Lucas do Rio Verde (MT), a 360 km de Cuiabá, na noite desta sexta-feira (8/8). O acidente ocorreu no km 648 da BR-163, próximo à comunidade São Cristóvão. O ônibus tinha como destino a cidade de Sinop (MT), segundo informações iniciais.

Entre os feridos, 12 estão em estado grave — incluindo o motorista da carreta — 26, em estado moderado e oito com ferimentos leves, conforme informado pela Nova Rota do Oeste, concessionária responsável pelo trecho. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.

As equipes da Politec aguardam pedido da Polícia Civil para iniciar os exames de necropsia e identificação oficial dos corpos.

A empresa de transportes Rio Novo, responsável pelo ônibus, lamentou o acidente e informou que já deslocou equipes ao local e aos hospitais para prestar apoio às vítimas e familiares. Também foi criado um canal exclusivo de atendimento para informações e suporte.

A pista ficou bloqueada por mais de 9 horas para atendimento às vítimas, perícia e remoção dos veículos. Na manhã deste sábado (9/8), equipes da Nova Rota seguem com a remoção dos veículos e limpeza da pista. O ônibus foi recolocado na faixa de domínio, e a carreta está em processo de remoção.

Segundo a concessionária, a retirada é complexa por causa da gravidade do acidente e do tamanho dos veículos envolvidos. O trânsito na região permanece parcialmente interditado, e a concessionária orienta os motoristas a redobrar a atenção ao trafegar pelo trecho.