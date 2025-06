Queda de balão: filha que perdeu os pais no acidente pulou antes do fogo

Luana da Rocha, filha do casal Janaina Moreira Soares da Rocha, 46, e Everaldo da Rocha, 53, afirmou em publicação nas redes sociais que pulou do balão antes de ele pegar fogo. Os pais dela não conseguiram sair do cesto a tempo e morreram no acidente do último sábado (21), em Praia Grande (SC).

"Eu estava no balão, pulei antes, e estou bem na medida do possível, graças a Deus!", escreveu Luana em uma publicação feita horas após o acidente, em que também comentava que os pais estavam desaparecidos.

Horas depois, quando o falecimento do casal foi confirmado, ela compartilhou fotos dos três com as legendas "vocês eram tudo para mim! E eu só tinha vocês" e "para sempre, nós 3!".

Ela também publicou uma foto da mãe e a chamou de melhor amiga - o velório de Janaina e Everaldo acontece desde as 9h30 deste domingo (22) em Joinville, cidade do norte de Santa Catarina onde eles moravam.

Outras seis pessoas morreram no acidente. O piloto e mais 12 ocupantes do balão conseguiram pular antes de o fogo tomar conta, e o balão despencar no chão. Todos tiveram ferimentos leves.

O incêndio teria começado com um maçarico dentro do cesto, segundo a polícia. Em nota, a empresa responsável afirmou que o piloto é experiente e realizou os procedimentos indicados.

Das 8 vítimas, 4 pularam do balão já em chamas, e de uma altura mais elevada. As outras quatro não saíram do cesto e morreram carbonizadas, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

Na cidade de Praia Grande, os voos a bordo de balões de ar quente são uma das atividades turísticas. O município fica próximo a uma região de cânions na divisa com o Rio Grande do Sul.

