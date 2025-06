Balão com 21 pessoas cai em Santa Catarina; pelo menos oito morreram

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um balão tripulado caiu na manhã deste sábado (21/6) em Praia Grande, em Santa Catarina, após pegar fogo no ar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 21 pessoas estavam a bordo no momento do acidente, e oito mortes foram confirmadas até o momento.

Em nota divulgada às 9h35, os bombeiros deram um panorama da situação. “O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), está neste momento atendendo a uma ocorrência de queda de balão no município de Praia Grande, no sul do estado, ocorrido na manhã deste sábado. A corporação confirma quatro óbitos no local, e as demais vítimas estão sendo atendidas, procuradas e avaliadas por nossas equipes".

No entanto, o governador do estado, Jorginho Mello (PL), afirmou que são pelo menos oito vítimas no acidente, mas há sobreviventes. “Estamos todos consternados com o acidente envolvendo um balão em Praia Grande, na manhã deste sábado. Nossa estrutura de resgate já está no local. Informações preliminares apontam que haviam 21 pessoas a bordo. Até o momento, temos a confirmação de 8 óbitos e 2 sobreviventes resgatados com vida. As equipes seguem nas buscas pelos demais”, escreveu nas redes sociais.

O local é um dos destinos turísticos mais conhecidos do Brasil para a prática de balonismo. As causas da tragédia ainda estão sendo investigadas.

Imagens registradas por moradores e divulgadas nas redes sociais mostram o balão em chamas, ainda no alto, antes da queda. Em um dos vídeos, é possível ver o momento em que o cesto se desprende e atinge o solo. Equipes de resgate e emergência seguem mobilizadas na região, prestando atendimento às vítimas e investigando as circunstâncias da queda.

Este é o segundo acidente grave com balões no Brasil em menos de uma semana. No último domingo (16/6), uma mulher morreu e outras 11 pessoas ficaram feridas após um passeio de balão em Boituva (SP), cidade conhecida como polo de esportes aéreos.

A vítima, identificada como Juliana Alves Prado Pereira, de 27 anos, era psicóloga e natural de Pouso Alegre (MG). Ela comemorava o Dia dos Namorados com o marido.