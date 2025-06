Mulher se engasga em ‘desafio da paçoca’ e vai parar no hospital

Uma brincadeira que prometia diversão e um prêmio em dinheiro terminou em emergência médica e preocupação em Mongaguá, no litoral de São Paulo. No último sábado (14/6), uma mulher de 38 anos foi internada em estado grave após se engasgar durante o "Desafio da Paçoca", promovido na tradicional Quermesse do Itaóca. A prova oferecia R$ 200 a quem conseguisse comer cinco paçocas em 30 segundos.

Segundo testemunhas, a mulher, cuja identidade não foi revelada, começou a passar mal poucos segundos após iniciar a prova. Uma moradora que acompanhava o evento relatou ter pensado que a vítima estava tendo uma convulsão pela gravidade da situação. De acordo com o portal "G1", pessoas próximas tentaram ajudá-la com técnicas de reanimação até a chegada do Samu, que teria demorado cerca de 20 minutos para chegar ao local.

A vítima foi levada em estado crítico para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Agenor de Campos, onde precisou ser entubada após sofrer uma broncoaspiração - quando alimentos ou líquidos entram nos pulmões, provocando risco de asfixia e infecção. No dia seguinte, ela foi transferida para o Hospital Regional de Itanhaém, cidade vizinha, onde permanece internada em observação, mas com quadro estável.

A organização da quermesse, que acontece anualmente e já é considerada tradicional no bairro, emitiu uma nota afirmando que o desafio foi realizado diversas vezes durante o evento, com ampla divulgação das regras e participação voluntária. Segundo os organizadores, o incidente ocorreu apesar da presença de pessoas treinadas em primeiros socorros, que não conseguiram desobstruir as vias respiratórias da participante a tempo. A família da vítima, incluindo o marido e os filhos, estava no local e presenciou toda a situação. Confira a nota na íntegra ao final da reportagem.

Apesar da justificativa de que a mulher teria utilizado o dedo para empurrar o doce na boca, o que pode ter agravado o engasgo, o episódio levantou questionamentos sobre a responsabilidade dos organizadores quanto à estrutura e aos riscos envolvidos.

A Prefeitura de Mongaguá informou que a quermesse não tem vínculo oficial com o município e que o evento é de responsabilidade da comunidade local.

A direção da quermesse afirmou estar prestando assistência integral à família da vítima e reforçou que a participação no desafio foi voluntária. O "Desafio da Paçoca", no entanto, foi descontinuado logo após o incidente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Quermesse do Itaóca (@quermesse_do_itaoca)

Nota de esclarecimento:



A direção do evento vem, por meio desta, esclarecer com responsabilidade e total transparência os fatos ocorridos no último sábado durante a realização do desafio denominado "Desafio da Paçoca", promovido como uma das atrações deste ano.

O desafio consistia em que o participante, de forma totalmente voluntária, tentasse comer 5 paçocas em até 30 segundos. Em caso de sucesso, o prêmio era de R$ 200,00. A atividade foi realizada em diversos momentos do evento, sempre com acompanhamento da equipe da barraca e com ampla divulgação das regras.



Na semana anterior, tivemos uma ganhadora que completou o desafio com tranquilidade dentro dos 28 segundos, sem apresentar qualquer problema.



No sábado, porém, uma participante, que também aderiu ao desafio de forma espontânea e consciente das regras, acabou se engasgando durante a tentativa. O marido e os filhos da participante estavam presentes e presenciaram toda a situação, inclusive que, em momento algum, houve qualquer tipo de imposição, pressão ou obrigatoriedade por parte da organização.



No momento do ocorrido, havia nas proximidades pessoas treinadas em primeiros socorros, que prontamente iniciaram o protocolo de atendimento. No entanto, não foi possível desobstruir as vias respiratórias da participante ali mesmo, e o principal foco da equipe de apoio foi mantê-la estável até a chegada da ambulância, que foi acionada imediatamente e chegou ao local logo em seguida.



A senhora foi conduzida para atendimento na UPA de Mongaguá, acompanhada pelo responsável da barraca e pelo diretor do evento. Desde então, toda a diretoria tem prestado assistência integral à família. Permanecemos ao lado do marido e dos filhos durante todo o atendimento e seguimos em contato constante com todos os envolvidos.



Por respeito ao pedido do marido da participante, não tornamos o caso público até então. A família solicitou que qualquer manifestação fosse feita apenas após a estabilização da paciente, o que já ocorreu. Ela encontra-se estável, consciente e em observação, tendo sido transferida para um hospital conveniado, onde passa por exames complementares para assegurar a plena recuperação.



Aproveitamos a oportunidade para esclarecer também que este evento não tem vínculo com a Prefeitura Municipal de Mongaguá. Todos os trâmites legais foram seguidos por meio de ofícios oficiais, solicitando:

liberação da via pública;

ambulância de plantão durante os dias de festa;

apoio de policiamento ostensivo.

Por fim, reiteramos nosso comprometimento com a segurança de todos os participantes, bem como com a verdade e o respeito às famílias envolvidas. Agradecemos a solidariedade da comunidade, o apoio de voluntários e seguimos prestando todo o suporte necessário à participante e seus familiares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Atenciosamente,

Organizadores Fernanda e Diley

Diretor do Evento

Mongaguá, 16 de junho de 2025.



Estagiária sob supervisão do...