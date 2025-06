Guanabara realiza ação junina na Rodoviária de BH

Nos dias 17 e 18 de junho de 2025, das 16h às 19h, a Rodoviária de Belo Horizonte recebe uma ação temática de São João organizada pelo Grupo Guanabara, BH Terminais e Sala VIP Belo Horizonte. A iniciativa foi programada para ocorrer no período de aumento da movimentação de passageiros com destino ao feriado de Corpus Christi.

Durante a ação, músicos se apresentam com repertório tradicional de São João, enquanto promotores realizaram a distribuição de brindes no interior do terminal. O mascote institucional da Guanabara também estará presente para atividades de interação com os passageiros.

A realização da atividade ocorre em um momento de crescimento no fluxo rodoviário interestadual e intermunicipal. De acordo com dados divulgados pela administração do terminal, somente na quarta-feira, 18 de junho, véspera do feriado, são esperados cerca de 29 mil embarques. A estimativa é de que aproximadamente 143 mil passageiros circulem pela Rodoviária de Belo Horizonte entre os dias 19 e 23 de junho.

Os destinos com maior procura incluem municípios do interior de Minas Gerais, como Governador Valadares, Ipatinga, Teófilo Otoni, Juiz de Fora, Montes Claros e Uberaba, além de cidades de outros estados, como São Paulo, Vitória e Rio de Janeiro. No período, as viações operam com mais de 300 horários extras para atender à demanda.

A Guanabara também registrou aumento na procura por passagens para o Nordeste, impulsionado pelas festividades juninas em cidades como Patos, na Paraíba, e Petrolina, em Pernambuco, onde a empresa mantém apoio institucional a eventos públicos.

Ainda no mês de junho, a empresa inicia um projeto itinerante com um veículo temático representando elementos da cultura do Cerrado. O ônibus circulará pelo estado de Goiás, com participação prevista em eventos agropecuários até agosto. O lançamento ocorre, hoje (18/6), em Goiânia.

A ação em Belo Horizonte integra a estratégia institucional das empresas envolvidas para o mês de junho, com foco em oferecer atividades sazonais durante períodos de alta demanda por transporte rodoviário, considerando os movimentos turísticos e culturais associados ao feriado e às festas de São João.

Website: http://www.viajeguanabara.com.br