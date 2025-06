Arraiá de Poços terá shows, quadrilhas e barracas típicas

A Prefeitura de Poços de Caldas divulgou as datas da edição deste ano do tradicional Arraiá de Poços, um dos eventos juninos mais aguardados da cidade. A festa será realizada entre os dias 13 e 15 de junho, no Parque Municipal Antônio Molinari, e tem como um dos principais objetivos promover os talentos da região, além de fortalecer as manifestações culturais locais. As informações são do site oficial da Prefeitura.

O evento contará com gastronomia típica, concurso de quadrilhas, shows de forró, xote e baião, além de apresentações culturais e barracas organizadas por escolas da cidade.

De acordo com Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Dan Inn Poços de Caldas, festas como o Arraiá costumam atrair grande público, tanto da própria cidade quanto de outras regiões, o que aquece a rede hoteleira local, que já se prepara para uma alta taxa de ocupação. “Como são três dias de festa, os visitantes acabam ficando pelo menos um final de semana inteiro por aqui”, explica.

O profissional também destaca que eventos sazonais como o Arraiá de Poços têm papel fundamental na movimentação do turismo. Além de participarem da celebração junina, os visitantes aproveitam para conhecer os pontos turísticos da cidade, descansar e explorar outros atrativos de Poços de Caldas.

“Quando a cidade oferece um evento bem estruturado, com propósito social (já que a renda das barracas vai para as escolas), isso acaba criando uma conexão afetiva com os turistas. Eles não vêm só pela festa, mas também porque percebem que estão contribuindo com a comunidade local. E isso, sem dúvida, gera um impacto positivo para o setor hoteleiro”, analisa.

Para Ricardo, um dos pontos cruciais que os hotéis precisam priorizar para receber os turistas que vêm para o Arraiá de Poços é a personalização da experiência. “Os hotéis podem entrar no clima da festa. Os empreendimentos podem investir em uma decoração temática, colocar bandeirinhas, chapéus de palha, música típica no café da manhã e outros diferencias”, detalha.

Além disso, o especialista reforça a importância de criar pacotes especiais para o período, com tarifas diferenciadas e benefícios extras, como late check-out ou até uma lembrança junina e uma carta de boas-vindas no quarto.

“Isso encanta, fideliza e ainda vira aquele tipo de conteúdo que o hóspede adora postar nas redes sociais. Também é importante oferecer informações completas sobre o evento, pois o visitante precisa saber onde fica o Parque Antônio Molinari e outros pontos, como os horários das apresentações. Quanto mais preparado o hotel estiver, melhor a experiência de quem vem”, informa.

Além do Arraiá de Poços, Ricardo destaca também os outros eventos juninos da cidade, promovidos por igrejas, bairros e escolas. “São aqueles arraiás menores, bem tradicionais, que reúnem comunidade, muita comida típica, quadrilhas e um clima mais raiz. Isso acaba sendo um complemento para quem tá na cidade, já o turista não se limita a um único evento — ele consegue viver o mês inteiro nesse clima junino”, acrescenta.

Esse conjunto de festas, segundo Ricardo, mantém a rede hoteleira movimentada, já que muitos visitantes acabam estendendo a estadia para aproveitar essas outras celebrações, que, embora menores e mais simples, também fazem parte da tradição local.

Para mais informações, basta acessar: https://www.nacionalinn.com.br/hotel/dan-inn-pocos-de-caldas