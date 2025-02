Engasgo: o que fazer em caso de emergência?

O engasgo é uma emergência comum que pode ocorrer a qualquer momento, mas pode ser especialmente preocupante em grupos vulneráveis, como crianças pequenas e idosos. Quando alguém se engasga, a obstrução das vias aéreas impede a respiração normal e pode ser fatal se não tratada de forma rápida e adequada.



Nesses casos, a Manobra de Heimlich é a técnica mais conhecida e frequentemente utilizada para desobstrução das vias respiratórias. No entanto, é fundamental entender como aplicar corretamente essa manobra e quais cuidados tomar em diferentes situações, especialmente quando a pessoa engasgada é uma criança ou um idoso.



De acordo com Gilberto Ulson Pizarro, otorrinolaringologista do Hospital Paulista, algumas das causas mais comuns de engasgo envolvem a ingestão inadequada de alimentos ou objetos pequenos. “Crianças, por exemplo, são mais propensas a engasgar, especialmente ao explorar o ambiente com objetos pequenos. Já nos idosos, fatores como alterações neurológicas associadas a condições como Parkinson, Alzheimer e diabetes podem contribuir para o engasgo, pois essas doenças afetam a deglutição e o controle muscular”, explica.



Manobra de Heimlich



A Manobra de Heimlich é amplamente reconhecida como a técnica mais eficaz para desobstrução das vias aéreas em casos de engasgo. A manobra consiste em aplicar compressões abdominais para forçar o ar a sair dos pulmões e empurrar o objeto que está bloqueando as vias aéreas. No entanto, a técnica pode variar dependendo da idade e condição física da pessoa engasgada.



Em adultos e idosos, a técnica é realizada posicionando-se atrás da pessoa e aplicando compressões firmes na região abdominal com as mãos entrelaçadas. Para idosos, uma variação da manobra pode ser feita com a pessoa deitada, caso a pessoa que está realizando a manobra não tenha força suficiente para levantar o indivíduo engasgado.



Em crianças (acima de 2 anos), a manobra é realizada de forma semelhante, mas com a criança em pé e o executor ajoelhado, aplicando compressões moderadas no abdômen.



Em bebês, a técnica exige cuidados específicos. “No caso de um bebê, deve-se colocá-lo de bruços no antebraço com a cabeça para baixo e aplicar cinco tapas firmes entre as escápulas. Se o engasgo persistir, vira-se o bebê de barriga para cima e realiza-se compressões torácicas com dois dedos, entre os mamilos”, ensina Gilberto.

Caso a manobra não funcione, ligue para a emergência médica, como o 192, explique a situação e peça para o socorro vir o mais rápido possível.

Cuidados



É importante estar atento à forma de aplicar a Manobra de Heimlich, pois ela deve ser feita com cuidado para não causar mais danos. “O principal sinal de que a manobra foi bem-sucedida é a recuperação da respiração. Se a pessoa continuar sem respirar, a técnica deve ser repetida, possivelmente com um reposicionamento da pessoa engasgada.”



A prevenção é a chave para evitar o engasgo, especialmente em crianças e pessoas com dificuldades de deglutição. Gilberto sugere algumas práticas simples, mas eficazes, para evitar esse risco. “A alimentação deve ocorrer em um ambiente calmo, com a pessoa mastigando adequadamente os alimentos - entre 10 a 20 vezes por mordida. Pessoas com dificuldades de deglutição, como aquelas com doenças neurológicas, devem ser orientadas por profissionais especializados, como otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos ou geriatras, sobre quais tipos de alimentos são mais seguros e qual a quantidade adequada a ser ingerida”, aconselha o especialista.

Além disso, em casos mais graves, como em pacientes com dificuldades significativas de deglutição após tratamentos como radioterapia, é essencial que o paciente seja acompanhado por um cuidador treinado para auxiliar durante as refeições.



Para se prevenir e agir: