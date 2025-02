Mudanças hormonais, cansaço e cobrança: por trás da depressão pós-parto

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Alterações hormonais, transformações no campo físico e mental e adaptação à nova rotina com o bebê estão entre os desafios que as mulheres enfrentam no puerpério – período que corresponde aos primeiros meses após o nascimento de um filho.





“É fundamental que as mulheres compreendam que essas mudanças fazem parte de um ciclo natural da vida e que o corpo necessita de um tempo para se adaptar após a gestação", revela a ginecologista, Iana Carruego.





Segundo estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), cerca de 25%das mães brasileiras apresentam sintomas de depressão no período de até 18 meses após o nascimento do bebê.





Além das mudanças fisiológicas, o puerpério pode desencadear emoções intensas, aumentado o risco de depressão e crises de ansiedade. Sentimentos como tristeza persistente, irritabilidade e a sensação de impotência ao cuidar do bebê podem ser sinais de alerta para a saúde mental da mulher. Nessas situações, o apoio da família e dos amigos mais próximos é essencial. O ideal é proporcionar uma rede de apoio para enfrentar esse período com mais segurança e acolhimento.





Dentre as principais razões que podem desencadear a depressão pós-parto estão:





- Alterações hormonais: após o parto há uma queda brusca nos níveis de estrogênio e progesterona, hormônios que regulam o humor – o que pode acarretar sintomas depressivos



- Privação do sono: a rotina exaustiva dos primeiros meses, a exemplo das noites interrompidas de sono, podem levar ao esgotamento físico e mental da mãe, contribuindo para o risco de depressão



- Deficiências nutricionais: baixos níveis de ferro, vitamina D, ômega-3, entre outros nutrientes, podem afetar o funcionamento do organismo e impactar em significativas oscilações de humor, entre outros fatores





A importância do acompanhamento psicológico





A ajuda psicológica é fundamental no enfrentamento da depressão pós-parto. É durante o processo terapêutico que a mulher passa a compreender as mudanças ocasionadas nesta nova fase da vida. Além disso, o suporte profissional contribui para prevenir o agravamento do quadro, evitando complicações mais sérias. O tratamento pode incluir terapia individual, terapia familiar e, em alguns casos, acompanhamento psiquiátrico com o uso de medicação – sempre com orientação médica.





Para enfrentar as mudanças do puerpério de maneira positiva, os profissionais de saúde, a exemplo do ginecologista, enfatizam a importância de desmistificar o tema e fomentar educação sobre a saúde integral da mulher. Busca por ajuda profissional, mesmo que preventiva, pode ser determinante para evitar a escala dos sintomas e promover uma recuperação mais rápida e eficaz.





Reconhecer e lidar com as transformações físicas e emocionais do puerpério é essencial para que o período pós-parto seja vivido de maneira mais tranquila e consciente. Essa abordagem integrada não só beneficia as mães, mas também promove um ambiente familiar mais saudável e acolhedor para o bebê.

