A campanha Setembro Amarelo reforça a importância de falar sobre saúde mental em todos os âmbitos, incluindo quando o assunto envolve as mães, que muitas vezes carregam o peso da culpa materna em silêncio. Essa culpa, alimentada por expectativas sociais e pressões internas, pode não só minar o bem-estar emocional das mulheres, mas também evoluir para transtornos graves, como a depressão pós-parto e o burnout materno.





Uma vez que a falta de acesso à informação correta causa receio e insegurança nas mães, a psicóloga perinatal Rafaela Schiavo, fundadora do Instituto MaterOnline, esclarece as dúvidas mais comuns sobre culpa materna e oferece dicas práticas para ajudar as mães a lidarem com esses sentimentos da melhor forma.

1. O que é a culpa materna e por que acontece tanto?



A culpa materna é um sentimento que surge por conta das junções sociais, pessoais e a realidade da maternidade. Muitas mães se sentem culpadas por não conseguirem atender a todas as demandas e expectativas que a sociedade e elas mesmas impõem. É quase como se a culpa fosse uma sombra que acompanha a maternidade.

2. Como a culpa materna pode evoluir para depressão pós-parto?



Se a culpa materna não for abordada, pode evoluir para quadros de depressão pós-parto. A sobrecarga emocional, a falta de suporte e a idealização da maternidade são fatores que aumentam o risco de depressão, especialmente no período do puerpério.

3. Quando é hora de buscar ajuda profissional?



Se a mãe sentir tristeza persistente, falta de energia, dificuldade de conexão com o bebê, ou pensamentos negativos, é importante procurar ajuda. A depressão pós-parto pode surgir até um ano após o parto, e o acompanhamento psicológico pode ser importante para o bem-estar da mãe e do bebê.

4. Como a psicologia perinatal pode ajudar no tratamento da culpa materna e depressão pós-parto?



A psicologia perinatal oferece suporte especializado para gestantes e puérperas. O tratamento pode ser realizado por meio de sessões individuais, em grupo ou familiares, que ajudam a mãe a lidar com os desafios emocionais da maternidade e a prevenir problemas mais graves.

5. É normal se sentir cansada da maternidade às vezes?



Com certeza. Todas as mães se sentem cansadas ou frustradas em algum momento. O importante é saber que isso não te faz uma mãe ruim. Aceitar e conversar sobre esses sentimentos ajuda muito.

6. Como a sociedade influencia a culpa materna?



A sociedade tem grandes expectativas sobre as mães. Essa pressão cultural pode fazer com que muitas mulheres se sintam culpadas por quererem trabalhar ou por outras escolhas pessoais. Reconhecer e questionar essas expectativas é um passo importante para se sentir melhor.

Dicas para lidar com a culpa materna e a depressão pós-parto: