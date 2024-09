Com a morte do consultor de etiqueta Fabio Arruda três dias depois da realização de um cateterismo, muitos questionamentos a respeito do procedimento podem ser colocados em pauta. A divulgação da notícia, que ainda não confirmou o motivo do óbito do consultor, traz para muitos medo e insegurança a respeito do cateterismo.



Fernanda Weiler, médica cardiologista e internacionalmente certificada em medicina do estilo de vida, explica o que é mito e o que é verdade a respeito do procedimento. “O cateterismo é um procedimento invasivo para avaliar o funcionamento do coração e de suas estruturas, incluindo checar obstruções das artérias coronárias. Quando indicado por um cardiologista é necessário que se faça o procedimento já que ele não apenas diagnostica, mas trata doenças como arritmias, cardiomiopatias e pode, inclusive, prevenir infarto”, explica a médica.

E o que é mito e o que é verdade sobre o procedimento? A médica lista sete abaixo:



Mito 1: O cateterismo cardíaco é um procedimento perigoso.

A verdade: O procedimento é seguro e até mesmo rotineiro. Como todo e qualquer procedimento médico, existem riscos, mas são raras as complicações em um procedimento como este. O avanço da tecnologia e das técnicas fez com que o cateterismo se tornasse ainda mais preciso e seguro ao paciente.



Mito 2: Cateterismo cardíaco sempre envolve cirurgia.

A verdade: O cateterismo é um procedimento minimamente invasivo e, ao contrário do que se pensa, não é necessário abrir o tórax do paciente. Para a realização, é inserido um cateter por uma artéria (que pode ser no punho ou na virilha) e este cateter é guiado até o coração. O paciente pode permanecer acordado durante o procedimento ou receber uma sedação. Excepcionalmente é preciso realizar uma cirurgia de grande porte após o cateterismo.



Mito 3: O procedimento é extremamente doloroso.

A verdade: Durante o procedimento o paciente recebe anestesia local na região em que o cateter será inserido. Na maioria dos casos, inclusive, o paciente está acordado e consciente e pode sentir apenas um desconforto.



Mito 4: O cateterismo cardíaco é indicado apenas para diagnosticar doenças.

A verdade: Embora o cateterismo seja uma ferramenta de diagnóstico, ele pode ser também utilizado como tratamento. Durante o procedimento é possível que o médico realize a desobstrução de artérias (conhecido como “angioplastia”) com a colocação de stents que vão restaurar o fluxo sanguíneo, realize correções em valvas cardíacas ou mesmo trate arritmias.



Mito 5: Apenas pessoas idosas precisam de cateterismo.

A verdade: Este talvez seja o maior dos mitos…pessoas de qualquer idade estão suscetíveis a apresentar diagnósticos cardíacos. Anomalias congênitas, hipertensão e diabetes podem ser fatores que façam com que o paciente realize um cateterismo em idades diferentes, não apenas acima dos 60 anos.



Mito 6: A recuperação do cateterismo é demorada.

A verdade: Via de regra a recuperação do cateterismo é simples e muitos pacientes são liberados no dia seguinte ou até mesmo no mesmo dia do procedimento. No entanto, claro, repouso e cuidados são necessários nos primeiros dias, mas o paciente não demora a retomar suas atividades normais.



Mito 7: Ele é um procedimento que, se você já fez, não precisará repetir.

A verdade: A depender da condição cardíaca e dos fatores de risco, é possível que uma pessoa possa precisar de um novo cateterismo ao longo da vida. Quem saberá avaliar a necessidade de repetir o procedimento é um médico cardiologista, baseado na evolução do quadro e nos exames de acompanhamento do paciente.