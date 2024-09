Publicações nas redes sociais afirmam que o primeiro paciente de mpox na Alemanha está no mesmo hospital que recebeu o primeiro caso de covid-19, insinuando uma conspiração. As mensagens foram visualizadas mais de 5,5 mil vezes em agosto de 2024, após a mpox ter sido declarada uma emergência de saúde pública. Mas, na realidade, o primeiro caso da doença na Alemanha foi identificado em 2022. E foi tratado no mesmo local em que se atendeu a primeira infecção por coronavírus porque ambos casos foram detectados na Baviera, onde existe apenas uma clínica especializada em doenças virais patogênicas.

"Coincidências existem ?? O primeiro paciente com varíola de macaco n da Alemanha está no Hospital Schwabing de Munique. Assim como o primeiro paciente com coronavírus. O médico que está tratando o paciente é Clemens Wendtner. Assim como o primeiro paciente com corona… O paciente está indo bem", diz o texto que circula no Telegram e no Facebook.

Mensagens similares também foram compartilhadas em espanhol e em alemão.

Em 14 de agosto de 2024, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou uma emergência de saúde pública internacional devido ao surto de mpox, uma doença anteriormente conhecida como varíola dos macacos.

Segundo a OMS, a mpox foi detectada pela primeira vez em humanos em 1970 e é considerada endêmica em países da África Central e Ocidental. Pode ser transmitida de pessoa para pessoa por contato próximo e, ocasionalmente, de animais para humanos.

Entre 2022 e 2023, a doença se espalhou pelo mundo. Segundo a OMS, sintomas como febre ou erupções cutâneas geralmente desaparecem por conta própria após algumas semanas e as mortes são raras.

Segundo as mensagens virais, o primeiro paciente de mpox na Alemanha encontra-se, em setembro de 2024,"no Hospital Schwabing de Munique". Mas o primeiro caso de mpox — à época, chamada de varíola dos macacos — na Alemanha foi registrado em 20 de maio de 2022 (1,2), e não em 2024.

Única clínica especializada na Baviera

Ann Sophie Schlosser, porta-voz adjunta de imprensa do instituto de saúde de Munique citado nas publicações virais, confirmou à AFP que é verdade que"os primeiros casos confirmados de covid-19 e de varíola dos macacos na Alemanha foram tratados no departamento de doenças infecciosas da Clínica de Munique Schwabing, sob o comando do então médico-chefe Prof. Clemens Wendtner".

Segundo Schlosser, os primeiros casos alemães de covid-19 foram funcionários da empresa Webasto, detectados em 27 de janeiro de 2020.

A Webasto, empresa do ramo automobilístico, tem uma sede no distrito de Stockdorf, no município de Gauting, na Alta Baviera, a17 quilômetros de Munique, e, portanto, está dentro da área de cobertura da Clínica de Munique Schwabing.

Já o primeiro caso alemão de mpox foi confirmado pelo Ministério Regional da Saúde da Baviera em 20 de maio de 2022. Segundo o ministério, o homem infectado, de 26 anos, havia viajado de Portugal para a Alemanha, passando pela Espanha, e ficou uma semana em Munique quando notou os primeiros sintomas.

O paciente então buscou ajuda de um médico, que providenciou a realização dos exames pertinentes no Instituto Federal de Microbiologia da Bundeswehr, as Forças Armadas alemãs, que confirmou que se tratava de mpox. Após o diagnóstico, o homem foi encaminhado para a Clínica de Munique.

"O tratamento é realizado em uma sala com câmara de descompressão e pressão negativa, separada e isolada das demais operações clínicas do Departamento de Doenças Infecciosas da München Klinik Schwabing", segundo um comunicado divulgado pelo hospital em 20 de maio de 2022.

O profissional mencionado nas publicações virais,Clemens Wendtner, é o médico-chefe responsável pelas doenças infecciosas e pela medicina tropical da Clínica Schwabing, em Munique. Segundo o site do hospital, este departamento é responsável por doenças vindas de outros países, além de doenças infecciosas como meningite, tuberculose, Aids e hepatite.

"Além das doenças infecciosas domésticas, as doenças importadas estão se tornando mais comuns(...)também devido à localização de Munique como um centro internacional", diz o site.

A covid-19 e a mpox são doenças virais que apareceram pela primeira vez na China e na República Democrática do Congo, respectivamente. Portanto, os pacientes que sofrem dessas doenças na Baviera são de responsabilidade do Departamento de Doenças Infecciosas e Medicina Tropical, dirigido por Clemens Wendtner.

O fato de tanto os primeiros pacientes com covid-19 quanto o primeiro paciente com mpox na Alemanha terem sido tratados na Clínica Schwabing em Munique é uma consequência lógica da jurisdição, explicou a porta-voz do hospital Schlosser à AFP:

"A Clínica de Munique Schwabing é o único centro de tratamento do Stakob [Comitê Permanente de Centros de Competência e Tratamento para doenças infecciosas de alta consequência]na Baviera — estes centros são de particular importância no atendimento nacional de pacientes com patógenos altamente contagiosos, já que possuem conhecimentos especiais em doenças infecciosas em termos de pessoal, equipamento técnico e diagnóstico laboratorial".

O Stakob é responsável por uma rede nacional de especialistas na Alemanha. Se pacientes entrarem em contato com uma doença altamente patogênica, eles serão encaminhados para o centro de competência e tratamento mais próximo.

Segundo o instituto alemão Robert Koch (RKI), a covid-19 e a mpox são classificadas como doenças virais"altamente patogênicas", por serem muito contagiosas e com potencial para causar danos.

No site do RKI, todos os centros do tipo Stakob com suas respectivas áreas de cobertura estão marcados em um mapa da Alemanha. A Clínica Schwabing em Munique é o único centro de tratamento correspondente na Baviera.

Tratamento da mpox

As mensagens virais acrescentam, ainda:"Se sua condição[do paciente]piorar, acontece que um medicamento para o tratamento de infecção por varíola de macaco foi, recentemente, autorizado na UE. Que sábia previsão".

Segundo o site da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), até setembro de 2024, existe apenas um tratamento antiviral autorizado na União Europeia para a mpox, o Tecovirimat.

Ao contrário do que diz a publicação que circula em setembro de 2024, porém, o Tecovirimat não foi autorizado"recentemente"para o tratamento da mpox na União Europeia, e sim em janeiro de 2022.

O AFP Checamos já verificou outras alegações envolvendo ampox.

