Por trás da glamourização da maternidade, há um lado que vem sendo discutido nos últimos anos: a saúde da mulher nesse período. Esses momentos são cheios de transformações significativas no corpo e na vida da mulher e, por isso, é tão importante conversar e entender melhor como fazer dessa fase algo mais saudável e leve para as mães.



Para o professor especialista e gerente técnico da Bio Ritmo, rede de academias high end, Guilherme de Almeida, os exercícios físicos nessa fase são aliados que ajudam na preparação do parto e também no emocional das mães. As modificações endócrinas podem acarretar alterações de humor e exercícios físicos são fonte de endorfina, hormônio do prazer que leva ao alívio de tensões musculares e promove o controle da dor.



Já no período pós parto, Guilherme também explica que é fundamental a retomada ou o início de uma rotina de exercícios. “Existem diversos exercícios para praticar nessa fase que irão auxiliar a manutenção e melhora da postura, bem como os chamados músculos do core. Exercícios respiratórios e específicos para o assoalho pélvico também são indicados para a saúde, melhorando a eficiência dos músculos da parede abdominal e diafragma e a funcionalidade dos músculos envolvidos no controle da micção, evitando possíveis incontinências geradas pela fragilidade muscular”.



No entanto, vale ressaltar que os exercícios que devem ser praticados nesses períodos devem ser de baixa intensidade e depende também em qual trimestre gestacional a mulher está, ou se já está no puerpério. Na dúvida é sempre bom conversar com o médico ou preparador físico de confiança.

Além de exercícios físicos, uma boa alimentação também pode tornar esses períodos mais fáceis. Nutricionista e responsável pelo programa de nutrição da Bio Ritmo, Fúlvia Hazarabedian ensina quais alimentos devem ser priorizados nos diferentes períodos de gestação e no pós-parto. “A indicação de alimentação para gestantes é basicamente uma alimentação saudável, balanceada, rica em vitaminas e minerais, além de fibras, boas escolhas de carboidratos, uma quantidade adequada de proteínas e sem excessos de gorduras, principalmente as saturadas. Conforme o trimestre da gestação, existem pequenos ajustes a serem feitos, dependendo da evolução da mãe e do bebê, relacionando alguns nutrientes como cálcio, ferro, ômega 3, dentre outros. Já para as mães que amamentam, o melhor tipo de dieta a ser seguida é também uma dieta saudável, com alimentos in natura, consumir verdura, frutas e vegetais e se atentar para a hidratação. Uma dica para aumentar a produção de leite é beber bastante água, pois quanto mais hidratada estiver, mais leite irá produzir”.



Leia: Climatério: é o começo do fim?

Cada pessoa é única e é de extrema importância conversar com o médico antes de começar dietas nesses períodos, recomenda Fúlvia. “Não existe um tipo de dieta específica, existe um planejando alimentar desenvolvido por um profissional nutricionista, considerando os aspectos de saúde, necessidades especiais, rotina, preferências e programação de atividade física, visando sempre o bem estar da mãe e do bebê. Por isso é de extrema importância sempre estar em contato com nutricionista e médico ginecologista/obstetra, que esteja realizando o seu pré-natal, para saber sobre os riscos que a sua gravidez pode ter e o que deve ou não ser feito”, ensina a nutricionista.