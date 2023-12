Com o verão e as férias se aproximando, as crianças querem aproveitar cada segundo. Esse é um período que propicia uma variedade de atividades ao ar livre, e a escolha por práticas aquáticas não só proporciona diversão e refrescância, mas também benefícios significativos para o desenvolvimento físico e mental dos pequenos.

"Por se tratar de uma estação quente, é interessante optar por modalidades aquáticas ou que envolvam água na rotina delas. Natação, gincanas e brincadeiras com bexigas cheias de água são boas opções, desde que realizadas em ambientes seguros e supervisionados", afirma o educador físico da UBS Jardim Comercial, gerenciada pelo Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim (CEJAM ), em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, Washington de Souza.

Além do desenvolvimento físico e motor, como força, resistência, coordenação e postura corporal, as atividades aquáticas melhoram a saúde cardiorrespiratória e cardiovascular das crianças. Ademais, jogos aquáticos coletivos, como vôlei, bola ao alvo, corrida e basquete, favorecem a socialização, construção de relações interpessoais e contribuem para o bem-estar, reduzindo possíveis sintomas de estresse, ansiedade e até depressão.

O educador físico destaca a importância de considerar não apenas a diversão, mas também a segurança durante essas brincadeiras. A supervisão de adultos e profissionais capacitados é fundamental para garantir que as atividades ocorram de forma segura e que os cuidados preventivos sejam devidamente tomados.

Com isso, para esses momentos, os adultos devem auxiliar as crianças nos cuidados com possíveis lesões. "É preciso ajudá-los com o aquecimento adequado, na escolha das roupas, calçados e ambientes indicados para as práticas. Tudo isso faz toda a diferença.”

Em dias muito quentes, recomenda-se especificamente o uso de roupas com proteção solar para potencializar o cuidado durante a prática dos exercícios. Roupas com tecidos mais leves e frescos também são opções a considerar.

Já o uso de protetor solar e a escolha de horários estratégicos para brincar com a criançada também devem ser estabelecidos com cuidado, a fim de não prejudicar a saúde. "No verão, as horas mais críticas, de temperaturas altas, costumam ser das 10h às 16h. Sendo assim, o ideal é que essas atividades aconteçam antes das 10h ou após as 16h, prevenindo insolação, exaustão e risco de desidratação nas crianças", ressalta o profissional.

Sem esquecer os cuidados com os olhos e os lábios, que podem ser facilmente resolvidos com o uso de óculos de sol, com proteção contra raios UV-A e UV-B, e óculos de natação, além de chapéus e bonés que proporcionem proteção ao rosto.

E quanto à alimentação?

A alimentação das crianças durante o verão deve ser saudável e balanceada, com alto consumo de líquidos para evitar a desidratação. "Para ajudar nesse momento, a hidratação precisa ser constante, já que a prática de atividades físicas em horários quentes tende a desidratar o corpo, mesmo sendo em água. Por isso, as crianças devem beber bastante líquido", explica Washington.

A hidratação pode ser contemplada ao longo do dia, a partir de diferentes opções. "Uma boa sugestão é deixar uma área da geladeira reservada para frutas e legumes lavados e prontos para o consumo. Assim, os pequenos podem se servir sempre que quiserem. Esses são lanchinhos saudáveis e ricos em água", complementa a nutricionista da UBS Jardim Nakamura, também gerenciada pelo CEJAM em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, Marlucy Lindsey Vieira.

Frutas como melancia, melão, tangerina, laranja e abacaxi são ótimas para hidratar e repor vitaminas e sais minerais, tanto in natura como em sucos. "Pode-se oferecer picadas em cubinhos, fatias ou de qualquer forma que facilite a ingestão para a criança. As saladas de frutas são bem aceitas por elas. As saladas de verduras e legumes crus também são excelentes opções para a obtenção de vitaminas e minerais. Estas podem ser temperadas com azeite, vinagre e limão", explica Marlucy.

Outras opções de lanches saudáveis e refrescantes incluem sorvete caseiro de banana e morango, espetinhos de frutas, uvas congeladas, fondue de legumes, sanduíche de atum e pepino e picolés de frutas.

A nutricionista destaca a vitamina verde, que combina couve, pepino, aipo, entre outros legumes e folhas, com frutas como maçã e abacaxi. "Deixe a criança participar do preparo, colocando tudo no liquidificador. Uma dica é chamar a bebida de vitamina do Hulk e pronto. Sucesso garantido entre elas e para o organismo", recomenda.