O pós-parto é uma fase de intensas transformações físicas e emocionais para as mulheres, exigindo atenção redobrada à saúde ginecológica e nutricional. Especialistas ressaltam que informação adequada e acompanhamento profissional são fundamentais para garantir uma recuperação segura e o bem-estar das mães.





Segundo especialistas, nas primeiras semanas após o parto, o corpo da mulher passa por mudanças significativas, como a involução uterina e o sangramento vaginal. Além disso, a queda dos níveis hormonais pode resultar em fadiga, alterações de humor e depressão pós-parto, que afeta de 10% a 20% das mulheres.





Estudos indicam que aproximadamente 30% das mulheres sofrem de incontinência urinária devido ao enfraquecimento dos músculos do assoalho pélvico. Fatores como gravidez, parto, envelhecimento e cirurgias podem contribuir para essa fraqueza muscular.





A fisioterapeuta pélvica, da Clínica Ginelife, Laura Barrios, destaca a importância de fortalecer o assoalho pélvico durante a gestação para prevenir problemas futuros. Ela afirma que "a prática de exercícios específicos na gravidez pode minimizar significativamente o risco de incontinência urinária no pós-parto. Exercícios para períneo e relaxamento completo da musculatura na hora de evacuar, em conjunto com exercícios respiratórios, são essenciais para prevenção de constipação, associado a alimentação." Além disso, Laura enfatiza que "a conscientização e o cuidado com o assoalho pélvico devem começar antes mesmo do parto, garantindo uma melhor qualidade de vida para a mulher".





A nutricionista da Clínica Ginelife, Gaby Esteves, reforça a importância de uma dieta equilibrada durante o pós-parto. "A hidratação adequada é essencial. Recomendo o consumo de pelo menos 2,5 litros de água por dia para garantir a produção adequada de leite e manter o equilíbrio do organismo", explica. Ela também alerta que cerca de 25% das mulheres apresentam deficiência de ferro após o parto, o que aumenta o risco de anemia. "A suplementação de vitaminas e minerais, como ferro e vitamina D, deve ser avaliada por profissionais de saúde".





Para prevenir a constipação, comum também nesta época, Gaby recomenda uma dieta rica em fibras é essencial, com um consumo de 25-30g diárias, provenientes de frutas, vegetais e cereais integrais. “Em média, as mulheres perdem entre cinco e seis quilos nas primeiras semanas após o parto, com a perda adicional ocorrendo gradualmente ao longo dos meses seguintes”.





A retomada de atividades físicas leves, como caminhadas, pode ser feita após quatro a seis semanas, sempre com orientação médica. "Cada mulher tem um tempo de recuperação, por isso é importante respeitar os limites do corpo e contar com o suporte de uma equipe multidisciplinar", aponta Gaby.

