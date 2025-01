Com os cuidados adequados, é possível minimizar os riscos associados às picadas de insetos e aproveitar o verão com tranquilidade

Com a chegada das altas temperaturas, o aumento da circulação de insetos traz consigo um risco que vai além do incômodo: as picadas podem desencadear reações alérgicas e, em casos graves, até mesmo situações de emergência médica. Segundo a alergologista da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, Marilene Ricci Ganem, a prevenção é fundamental para minimizar os riscos e evitar complicações.





O papel dos repelentes na prevenção





O uso de repelentes é essencial, especialmente em áreas com maior presença de vegetação, como parques e regiões rurais. “Repelentes à base de DEET, Icaridina ou IR3535 são os mais eficazes contra mosquitos como o Aedes aegypti e borrachudos, que são mais frequentes em áreas com grande presença de natureza”, orienta Marilene. A aplicação deve seguir as instruções do fabricante, respeitando a frequência de reaplicação e evitando o contato com mucosas.





Como identificar uma reação alérgica





Após uma picada, é normal que a região apresente vermelhidão e coceira leve. No entanto, atenção é necessária se surgirem sintomas como inchaço intenso, dor persistente, dificuldade para respirar, tontura ou mal-estar generalizado. “Esses sinais podem indicar uma reação alérgica mais grave, como a anafilaxia, que exige atendimento médico imediato”, alerta a especialista.





Para reações leves, lavar o local com água e sabão e aplicar compressas frias pode ajudar a aliviar o desconforto. Já para o alívio de coceira, cremes com corticosteróides ou anti-histamínicos podem ser utilizados, sempre sob orientação médica.





Insetos que merecem atenção





Alguns insetos são conhecidos por causar reações alérgicas graves, e outros ainda podem transmitir doenças. Abelhas e vespas, por exemplo, liberam veneno que pode causar reações intensas em pessoas alérgicas. “Borrachudos, comuns em áreas próximas a rios e com vegetação densa, podem provocar inflamações locais bastante incômodas e difíceis de tratar”, explica Marilene.





Já mosquitos como o Aedes aegypti merecem atenção redobrada por serem vetores de doenças como dengue, zika e chikungunya.





O que fazer em caso de emergência





Em situações de reação grave, a recomendação é procurar ajuda médica imediatamente. Se a pessoa apresentar sinais de anafilaxia, como dificuldade respiratória, lábios inchados ou queda de pressão, é fundamental administrar adrenalina, caso disponível, e acionar o serviço de emergência.





No caso de picadas de abelhas, é indicado remover o ferrão o mais rápido possível para evitar que o veneno continue sendo liberado. “Use algo rígido, como o canto de um cartão, para raspar o ferrão, evitando apertar a área”, orienta Marilene.





Dicas para evitar picadas





- Use roupas claras e de mangas compridas, especialmente em locais com vegetação



- Evite perfumes e produtos com fragrâncias fortes que possam atrair insetos



- Instale telas em janelas e use mosquiteiros em áreas com maior presença de mosquitos







