Ao contrário do que muitos pensam, alergias e intolerâncias alimentares podem emitir sinais muito sutis no organismo. De acordo com o portal Alergia Alimentar Brasil, estima-se que 6% das crianças e 3,5% dos adultos brasileiros têm alergias alimentares.



“Ainda não se sabe muito bem o porquê de algumas pessoas desenvolverem alergia alimentar”, esclarece Alexandre Okamori, médico alergologista pelo São Cristóvão Saúde e Membro da European Respiratory Society (ERS).

De acordo com Alexandre Okamori, os principais alimentos causadores de alergias alimentares são:



Em crianças:

Em adultos:

Castanhas;

Frutos do mar.



Porém, segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI), mais de 170 alimentos são considerados potencialmente alergênicos, apesar de uma pequena parcela deles ser responsável por um maior número de reações, como os mencionados acima. “Reações podem ocorrer mesmo em pessoas que não eram alérgicas”, salienta Alexandre Okamori.



Além disso, de acordo com o especialista, alguns sinais de intolerância também podem ser apresentados pelo organismo depois do uso de determinados medicamentos: “Em geral, analgésicos, anti-inflamatórios e alguns antibióticos são os maiores causadores de reações”.



Sintomas



Durante uma crise alérgica, as reações podem ser mais ou menos graves, de acordo com o nível de sensibilidade à determinada substância. Para descobrir se existe uma intolerância sobre determinado alimento, o diagnóstico deve ser feito por um alergista.



Entre os sintomas mais comuns para identificar uma alergia alimentar, Alexandre Okamori destaca:

Reações na pele, como coceira e lesões em placas;

Inchaço na boca ou nos olhos;

Sintomas respiratórios, como tosse, chiado;

Sintomas gastrointestinais, como cólicas, diarreia ou vômitos



Fique atento aos sinais e, caso observe manifestações em seu corpo depois da ingestão de algum alimento, consulte um especialista. Assim, será possível buscar a origem das alergias e encontrar formas de prevenção ou tratamentos.