Nesta terça-feira (21/1), a cantora e apresentadora Xuxa Meneghel foi internada no Hospital Vila Nova Star para passar por uma cirurgia no joelho. O procedimento em questão trata-se de uma artroscopia, realizada agora pela rainha dos baixinhos para que a recuperação ocorra a tempo da turnê que ela realizará no segundo semestre de 2025.

“A artroscopia é uma procedimento cirúrgico em que uma pequena câmera, chamada de artroscópio, é inserida na articulação, nesse caso do joelho. Dessa forma e com a ajuda de pinças e cautérios, o cirurgião pode, por exemplo, reparar e regularizar cartilagens, reconstruir ligamentos ou realinhar a patela”, explica o ortopedista, especialista em joelho e traumatologia esportiva e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), Marcos Cortelazo.





Minimamente invasiva, a artroscopia é geralmente realizada através de duas pequenas incisões de, no máximo, meio centímetro. “Por meio dessas incisões, é inserida uma câmera digital com fibra ótica que permite a visualização de imagens por um monitor de alta definição localizado na sala de cirurgia. Junto, é infundido soro fisiológico no joelho para facilitar a visualização”, explica o médico ortopedista, especialista em cirurgias do joelho e cirurgias do quadril (HSL-RP), em intervenção em dor (Hospital Albert Einstein) e em medicina intervencionista em dor (Faculdade de Medicina da USP), Fernando Jorge.

“É por meio dessas incisões também que instrumentos delicados são utilizados para fazer a manipulação das estruturas internas do joelho, permitindo assim o tratamento de problemas como lesões de menisco, cartilagens, ligamentos cruzados anterior e posterior, e até mesmo a retirada de corpos livres, isto é, fragmentos soltos dentro da articulação”, acrescenta o médico.





Sempre realizada em ambiente hospitalar, o paciente que passa por artroscopia geralmente tem alta no mesmo dia, mas o tempo de recuperação pode variar caso a caso, dependendo da patologia tratada. “Em casos mais simples, o retorno às atividades diárias ocorre em períodos mais curtos, de três a seis semanas. Já em lesões maiores, como rupturas ligamentares devido a práticas esportivas, pode exigir um tempo maior e a recuperação completa, em alguns casos, pode chegar a nove meses”, diz Fernando Jorge.

E o processo de reabilitação pós operatória é tão importante quanto a cirurgia propriamente dita. “Se realizada de maneira inadequada, a recuperação pode comprometer o sucesso do tratamento. Esse processo envolve, principalmente, sessões de fisioterapia, com foco, inicialmente, na recuperação dos movimentos e, depois, no fortalecimento da articulação”, explica Marcos Cortelazo.





Fernando Jorge esclarece que, além do joelho, a artroscopia também pode ser utilizada para tratar problemas no ombro, quadril e até mesmo coluna. “Também pode ser utilizada para fazer diagnósticos em casos em que o exame clínico e as imagens não foram tão corroborativas, ajudando a visualizar inflamação inflamações internas como sinovites ou até mesmo fibroses”, acrescenta o médico.

“Mas é importante lembrar que, apesar de minimamente invasiva e relativamente simples, a artroscopia é um procedimento médico e é importante observar a qualidade e a técnica do profissional que realizará o procedimento”, reforça.

