Dica número 10: Fisioterapia - Essa é uma alternativa para quando a dor não passa. As sessões podem ajudar no alongamento e a manter a estrutura das costas bem posicionadas. Outro fator positivo é que o tratamento fisioterapêutico varia de pessoa para pessoa, sendo adaptado às necessidades.

A fisioterapia desempenha um papel crucial no processo de recuperação após cirurgias, promovendo mobilidade, prevenindo complicações e acelerando o retorno às atividades do dia a dia. “Independentemente do tipo de procedimento, o corpo precisa reaprender a funcionar plenamente, e é aí que a fisioterapia entra como aliada”, explica André Venturine, fisioterapeuta e medalhista olímpico em Paris.





Venturine enfatiza que o acompanhamento precoce é fundamental. “Iniciar a reabilitação o quanto antes reduz o risco de complicações, melhora a cicatrização, reduz o edema da cirurgia e diminui a dor. Cada movimento orientado é planejado para otimizar a recuperação de forma segura”, afirma. Além disso, ele ressalta que a fisioterapia auxilia na melhora da circulação sanguínea e na prevenção de aderências, contribuindo para um processo de recuperação mais eficiente.



O especialista também destaca a importância de individualizar os tratamentos. “Cada paciente tem um ritmo próprio de recuperação. Por isso, avaliamos a condição física, o tipo de cirurgia e os objetivos pessoais para criar um plano de reabilitação que atenda às suas necessidades específicas”, pontua Venturine.



Além dos benefícios físicos, a fisioterapia atua na parte emocional. “Recuperar a funcionalidade e a confiança no corpo é transformador. Muitos pacientes chegam inseguros e, ao longo das sessões, redescobrem sua força e autonomia”, conclui.

