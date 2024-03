A prática de exercícios físicos tem uma série de benefícios já conhecidos. Apesar disso, algumas pessoas ainda têm dificuldade ou receio de aderir à prática, principalmente quando há alguma doença associada. É o caso de pessoas que têm algum problema de circulação, que, por sentirem cansaço e sensação de peso nas pernas ao se exercitarem, logo se perguntam: posso realmente praticar exercícios mesmo com uma circulação não tão boa? Mas, segundo a cirurgiã vascular Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, essas pessoas não só podem, como devem praticar exercícios. “É uma via de mão dupla: a prática de exercícios melhora a circulação e uma boa circulação melhora o rendimento esportivo. E quanto mais você se exercitar, melhor será seu condicionamento vascular, então a sensação de peso e cansaço também será menor”, diz a médica. “A prática de atividade física também ajuda a controlar o peso, assim diminuindo a evolução natural de doenças circulatórias como as varizes, pois sabemos que obesidade é um fator agravante importante.”

Segundo a médica, exercícios físicos que fortalecem os músculos da panturrilha são especialmente benéficos para a circulação, pois essa é a musculatura responsável por bombear o sangue de volta para o coração para que seja reoxigenado nos pulmões. E não é preciso ir longe e tornar-se um atleta profissional para melhorar a circulação, pois mesmo exercícios de baixo impacto já trazem benefícios.

“Por exemplo, a caminhada, entre outros benefícios, ajuda a melhorar a circulação nas pernas ao promover o crescimento de novos vasos sanguíneos e a contração da musculatura da panturrilha, com aumento da velocidade do fluxo do sangue nas veias e melhor retorno do sangue ao coração”, enfatiza a cirurgiã vascular.

Exercícios aquáticos, como a natação e a hidroginástica, também são ótimas pedidas. “Todos os exercícios dentro da água, além de trabalharem a musculatura da perna, são excelentes atividades aeróbicas e contam com a pressão hidrostática da água, que funciona como uma drenagem linfática, ativando a circulação”, destaca a médica.

Musculação

Investir na musculação também é uma boa opção. De acordo com Aline, além da queima de gordura e do ganho muscular, a musculação também protege os ossos e melhora a postura, a flexibilidade, a resistência física e, principalmente, a circulação, já que, por ser composta de exercícios mais intensos, deixa o coração mais ativo e saudável, normaliza a pressão sanguínea e combate o colesterol, assim protegendo o organismo de doenças cardiovasculares.

“Quem sofre com varizes deve enxergar a musculação como uma aliada ao tratamento, já que a hipertrofia da panturrilha é essencial para o controle da doença venosa, além de ser um ótimo modo de prevenir doenças como trombose e embolia pulmonar”, diz a médica.

Mas vale ressaltar que a musculação sempre deve ser praticada de maneira correta e com o acompanhamento de um profissional de educação física para evitar possíveis complicações, como o agravamento das varizes. “Em pessoas que possuem predisposição genética às varizes, o hábito de prender a respiração para levantar peso pode aumentar a pressão intra-abdominal, o que, por sua vez, reduz o retorno venoso das pernas para o coração. Dessa forma, o sangue acumulado nas pernas acaba aumentado a pressão dentro das veias na região, que sofrem dilatação e dão origem às varizes”, alerta a médica.

As meias de compressão

Além de prática de atividade física, é possível também aliviar os sintomas decorrentes de problemas de circulação por meio da adoção de alguns cuidados simples, como fazer uso de meias elásticas de compressão. “As meias de compressão estimulam a circulação da perna e são ótimas para quem pratica atividades físicas regularmente, podendo ser usadas durante o exercício para proteger a musculatura, diminuindo a vibração muscular, e reduzir o acúmulo de ácido lático na musculatura, o que impacta em performance e melhor recuperação. Para quem tem problemas circulatórios como varizes, a meia também é uma grande aliada no quesito conforto durante a atividade. Além disso, também pode ser usada após atividade física extenuante, pois ajuda na recuperação”, aconselha.

Vale ressaltar que consultar um cirurgião vascular antes de qualquer tipo de exercício é fundamental para quem tem problemas de circulação. “Apenas o profissional especializado poderá realizar uma avaliação para diagnosticar o que está afetando sua circulação e indicar quais tipos de exercícios você pode fazer, além de, se necessário, recomendar tratamentos específicos para o seu caso”, avisa a cirurgiã vascular.