O carnaval no Brasil é um período onde boa parte da população sai às ruas para celebrar os dias de folia. No entanto, para garantir que a diversão seja sem surpresas desagradáveis relacionadas ao sistema circulatório, é importante adotar medidas preventivas e cuidados específicos, principalmente diante das altas temperaturas que caracterizam essa época do ano. Com o intuito de alertar os foliões a preservarem a saúde vascular, a cirurgiã vascular e diretora da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP), Dafne Braga Diamante Leiderman, indica algumas medidas que buscam prevenir situações relacionadas à circulação e amenizar os incômodos como as dores nas pernas.

Segundo a médica, a atmosfera festiva muitas vezes incentiva a prática de atividades físicas intensas, acompanhadas de desequilíbrios na alimentação e consumo de bebidas e exposição prolongada ao sol. Esses fatores, como resultado, podem levar a desconforto nas pernas e inchaço ao final do dia. Essa sensação torna-se mais evidente em indivíduos com predisposição a doenças vasculares, como varizes, linfedema e lipedema.

Como orientações, Dafne afirma que é fundamental manter uma alimentação equilibrada e optar por refeições leves, ricas em vitaminas e minerais. Evitar o consumo excessivo de sal para não agravar sintomas em pacientes com problemas circulatórios. Garantir uma hidratação adequada também é uma das dicas mais importantes, pois a exposição prolongada ao sol pode levar a uma maior necessidade de nutrientes e líquidos.

O ideal é beber água regularmente, ao menos dois litros por dia, para ajudar a sustentar o corpo e manter a resistência necessária. Outra recomendação é controlar o consumo de energéticos, pois o exagero, em particular em indivíduos predispostos a problemas cardíacos, pode desencadear a aceleração do coração, arritmias e aumento da pressão arterial.

A cirurgiã vascular ainda enfatiza que é essencial direcionar uma atenção para pessoas com mais de 50 anos e que possuem comorbidades, como obesidade, hipertensão e diabetes. O desequilíbrio da rotina, em especial na alimentação descontrolada, pode resultar na descompensação dessas doenças crônicas, aumentando significativamente o risco de complicações, bem como outras condições decorrentes da aterosclerose, como infartos e acidentes vascular cerebral (AVC), que são enfermidades potencialmente fatais e figuram entre as principais causas de morte no Brasil.

Em viagens prolongadas de carro, é aconselhável utilizar meias elásticas, principalmente pessoas com histórico de trombose. E quando são viagens de avião, voos internacionais, por exemplo, que são mais extensos, além das meias, é recomendado abster-se de consumir álcool, a fim de não provocar sono e permitir caminhadas pelo corredor durante o trajeto. Além disso, é aconselhável discutir com um médico vascular para avaliar a necessidade de medidas preventivas adicionais, como o uso de anticoagulantes, especialmente em casos de maior risco.

E após longas horas em pé, se movimentando ou dançando, é aconselhável descansar com as pernas elevadas para aliviar possíveis inchaços e dores. Outra dica para evitar fadiga nas pernas é fazer exercícios para fortalecimento da panturrilha. A prática da drenagem linfática também pode ser benéfica para promover o bem-estar.

“O carnaval é um momento de celebração, e a conscientização sobre alguns cuidados contribui para uma festa mais segura e saudável. Ao adotar algumas práticas simples, os foliões podem garantir que sua saúde vascular esteja em boas condições, permitindo que desfrutem de todos os momentos com tranquilidade”, destaca Dafne.