Você sabe como usar o banheiro químico sem risco à saúde? O carnaval está chegando e, na curtição dos blocos nas ruas de várias cidades pelo país, é bom saber como usá-los sem risco para a saúde e, claro, com segurança.

Melissa Valentini, infectologista do Hermes Pardini/Grupo Fleury, dá dicas importantes para ninguém perder a folia e se divertir.

Celular



"Deixe o celular guardado durante todo o uso do banheiro, pois ao ser tocado por mãos contaminadas, o aparelho pode se tornar uma fonte persistente de contaminação mesmo após a higienização das mãos".

Vaso sanitário



"O vaso sanitário é o local com mais bactérias por milímetro quadrado do banheiro químico. É importante higienizar o assento do vaso sanitário com álcool em gel ou lenço desinfetante. As mulheres têm maior risco de contaminação, pois precisam se sentar para urinar, enquanto os homens conseguem ficar de pé. Com isso, elas se tornam mais suscetíveis a infecções vaginais e de pele".

Papel higiênico



"O papel higiênico também pode estar contaminado, já que não é um elemento esterilizado. O ideal é levar e usar seus lenços de papel ou lenços umedecidos".

Álcool em gel



'A higienização das mãos deve ser feita antes e depois de usar o banheiro, uma vez que vírus e bactérias podem ficar presos nas unhas e causar infecções de pele ou mesmo serem transmitidas aos alimentos, causando uma infecção intestinal'.

Lavar as mãos



'Se o banheiro tiver pia com sabonete líquido, você pode lavar as mãos. Porém, se o sabonete for em barra, não use. Os sabonetes em barra permitem que resíduos fiquem em sua superfície e ainda podem se tornar verdadeiras colônias de bactérias por acumular água no recipiente em que são guardados'.

Cuidado com onde você encosta



Evite encostar nas paredes não só com as mãos, como com o resto do corpo.

Doenças que podem ser contraídas



Uma boa parte das infecções que podem ser contraídas envolve a transferência de vírus e bactérias por contaminação fecal das mãos: "Dessa maneira, as doenças do trato gastrointestinal e a hepatite A são as mais frequentes. Alguns dos sintomas após o uso de banheiros mal higienizados são: diarreia, náusea, vômito e dor abdominal. Mais raramente, infecções genitais ou perianais podem ser transmitidas pelo contato com superfícies contaminadas por urina, sêmen ou secreções".