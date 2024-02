Fevereiro, mês do carnaval, o que não faltam são opções para entreter os pequenos, como bailes, blocos infantis e festas. Fantasias confortáveis, alimentos leves e muita hidratação estão no checklist dos pais dos mini foliões. No entanto, o alerta vai justamente para a música, já que nesse período os ouvidos costumam ficar expostos a sons muito altos.

Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) revelam que o nível confortável e seguro de ruídos para crianças e adolescentes é de, no máximo, 70 decibéis (dB). Isso porque o canal auditivo deles é menor do que o de um adulto, como explica o otorrinolaringologista pediátrico do Prontobaby Hospital da Criança, Carlos Barone. “Por esse motivo, há uma pressão maior quando o som entra no ouvido. Sendo assim, a percepção do volume para criança pode ser até 20 decibéis maior, tornando a audição mais sensível a ruídos elevados”, sugere o médico.

A exposição por longos períodos também pode acarretar danos irreversíveis aos ouvidos. “O ruído prolongado gera lesão das células ciliadas, localizadas na cóclea, que faz parte da nossa orelha interna. A função dessas células é receber as ondas sonoras e transformar em impulso nervoso, que é enviado ao cérebro e se consolida como uma informação. Em situações em que as células são constantemente lesadas, a pessoa inicia um quadro de perda auditiva neurossensorial, que é irreversível. Quanto maior e mais longa a exposição, maior a perda”, sinaliza Carlos Barone.

A dúvida que fica é: quanto tempo os ouvidos das crianças podem ficar expostos ao som alto durante o carnaval? Isso depende do nível de decibéis (dB). “Sons de 85 dB, podem ficar expostos por oito horas diárias. Sons de 90 dB, por quatro horas. Sons de 95 dB, por duas horas. A cada cinco decibéis que aumenta, diminui pela metade a quantidade de tempo que podemos expor. Até que 115 dB, o tempo máximo de exposição é por sete minutos em um dia. Atualmente, existem aplicativos que medem os níveis de ruído em um ambiente e auxiliam muito para sabermos o tempo que podemos permanecer neste local”, comenta o otorrinolaringologista pediátrico.

Após a exposição ao som alto, é recomendado um repouso auditivo de 14 a 16 horas, para que os ouvidos se recuperarem da agressão causada. “Deve ser realizado quando há uma exposição a ruídos mais intensos, ou prolongada, como uma festa em ambiente fechado por várias horas”, enfatiza. Apesar de haver relatos de zumbido nos ouvidos após essa exposição, isso não deve ser considerado normal. “É um sintoma de que algo está acontecendo, e, na maioria das vezes, indica algum grau de lesão das células que ficam na nossa cóclea, responsáveis pela captação do estímulo sonoro. Muitas vezes o zumbido aparece quando o paciente já apresenta perda auditiva”, diz.

Para os pais que querem curtir o carnaval com os filhos em segurança, a principal dica é ficar longe das caixas de som. “A distância em ambientes abertos ajuda bastante a diminuir a intensidade com que esse volume alcança os nossos ouvidos. Outra dica muito boa é utilizar protetores auriculares. Assim, a exposição aos sons diminui bastante. Idealmente, deve-se também dar repouso aos ouvidos, procurando ambientes mais silenciosos a cada 30 a 45 minutos. Assim, a exposição não é contínua”, indica o especialista.