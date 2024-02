O Carnaval está associado a diversão e alegria, mas quem pretende entrar no ritmo da festa neste ano, nos próximos dias 10 a 13 de fevereiro, deve prestar atenção, também, à saúde do coração. Principalmente, quem é sedentário e tem doenças cardiovasculares pré-existentes.

“O coração pode ser muito exigido na hora de dançar, pular, sair atrás de trios elétricos, ainda mais em dias de muito calor”, afirma a cardiologista Fernanda Tavares, do Hospital Cardiológico Costantini, de Curitiba, referência nacional no tratamento de doenças do coração.

O esforço físico aumenta o ritmo dos batimentos cardíacos, porque o coração precisa bombear mais sangue para atender ao maior consumo de oxigênio do organismo. “Muitas vezes as pessoas ultrapassam seus limites físicos, aumentando os riscos de infarto ou acidente vascular cerebral (AVC)”, explica a cardiologista Fernanda Tavares. O consumo excessivo de álcool é outro agravante.

Para reduzir esses riscos e se divertir no Carnaval com mais saúde, veja as orientações da cardiologista do Hospital Costantini: