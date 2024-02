Em Minas Gerais, todo mundo sabe, tem carnaval do bom, mas também tem muitas ladeiras, com as famosas calçadas de pedra e, neste ano, ainda há previsão de pancadas de chuva no período da folia. Ou seja, um cenário ideal para gerar lesões e ataque ao sistema imunológico de quem vai aproveitar a festa.

Pensando em driblar tudo isso, a fisioterapeuta, preceptora e docente do curso de fisioterapia da Faculdade Una Itabira, que integra o Ecossistema Ânima de educação, Cléucia Procópio, faz alguns alertas que são úteis para foliões de todas as idades.

1 - Cuidado com as lesões

É comum que foliões escorreguem nas ruas devido ao tipo de calçamento. As consequências destes acidentes podem ser processos inflamatórios musculares e articulares, caracterizados por dor, rubor, calor, edema (inchaço), até mesmo processos mais complexos, como fraturas e necessidade de hospitalização. Para evitar tudo isso, reforce a atenção na escolha de sapatos, que sejam os mais adequados, de preferência antiderrapantes, confortáveis, fechados ou de tiras, mas que se prendam aos tornozelos.

Procópio aconselha ainda que sejam evitados os sapatos com plataformas altas para evitar as entorses de tornozelo.

2 - Atenção ao condicionamento físico

O ideal é que o nosso organismo seja preparado neste sentido bem antes do período de carnaval. Estar preparado fisicamente é trazer para a nossa vida hábitos saudáveis como: exercitar-se regularmente, alimentar-se melhor, aliviar o estresse. Ou seja, é importante ser "fisicamente ativo", especialmente, mantendo os joelhos e panturrilhas com boa musculatura para encarar as ladeiras. "Para ser um bom folião nas cidades históricas, haja coração para subir e descer tantas ladeiras, acompanhar tantos bloquinhos e ainda ficar muito tempo em pé", acrescenta a professora.

Leia: Carnaval: como cuidar da saúde das pernas

3 - Cuidado com a criançada

Os cuidados com as crianças devem ser redobrados. Primeiramente, escolha blocos voltados para o público infantil. Use protetor solar infantil, escolha roupas claras e confortáveis, bonezinhos e evite ficar com as crianças expostas ao sol. Mantenha os pequenos – e vocês também, pais e responsáveis – bem alimentados com refeições leves, frutas, sucos e bastante água. "E um alerta: criança dorme e acorda cedo", lembra a fisioterapeuta. Afinal, virar a noite na folia é programa para adultos. "Portanto, durmam bem para aproveitarem o dia com mais disposição".

Leia: O carnaval está chegando! Já está preparado para a folia?

4 - Olha a chuva!

Há previsão de pancadas de chuvas durante o carnaval e, por isso, é recomendado fazer a troca das roupas molhadas e tomar um banho morno para manter a temperatura corporal. Dessa maneira, o sistema imunológico dos foliões fica preservado, o que impede algumas doenças virais como gripes, resfriados e pneumonias.