É costume do brasileiro fizer que o ano só começa de verdade mesmo depois do carnaval. E, este ano a festa do momo chega mais cedo ainda: a partir do dia 08 de fevereiro, uma quinta-feira, está aberta a temporada de desfiles e blocos carnavalescos pelo país.



Atrelada à folia e diversão, é nítido também os cuidados que os foliões devem ter em relação ao corpo, especialmente em relação às articulações, afinal de contas, muitos acabam passando muitas horas em pé, o que aumenta as chances de lesões nos membros inferiores, como as pernas.

De acordo com a profissional de educação física da Bodytech Brasília, Larah Melo, uma dica importante é trabalhar os músculos pelo menos três vezes por semana, além de trabalhar exercícios focados no cardio de, pelo menos, 20 minutos, para conseguir aguentar os dias de folia.

“Um treino multiarticular, ou seja, que engloba todas as musculaturas do corpo, sem exageros quanto a carga, para não se lesionar, além do cardio, reduzem significamente as chances de você ficar cansado nessa maratona da folia”, pondera Larah Melo.



Atenção especial com a lombar

Entre as partes mais trabalhadas, a especialista dá ênfase a região lombar: “O tempo em que ficamos em pé na folia demanda muita sobrecarga ao eixo axial. Um ótimo trabalho de fortalecimento alinhado às demais musculaturas é de extrema importância a fim de se evitar dores posteriormente”, ressalta Larah, complementando que, durante a folia, é recomendado fazer um trabalho de retorno venoso, ou seja, flexão plantar no solo (20 repetições a cada 3 horas) ajudando assim na nossa circulação e sobrecarregando menos nosso coração.

Contusões

Se engana quem pensa que, em festas como a folia do momo, o risco de contusões não existe. De acordo com Larah, da mesma forma que atividades no cotidiano, durante os dias de folia também estamos sujeitos a perigos como contusões e lesões.

“Com o famoso ‘empurra-empurra’, há uma grande probabilidade sim, e os números pós folia também confirmam esses acidentes. Por isso, a melhor dica é se divertir de maneira segura, evitando ficar aglomerado em um mesmo local, e procurando o seu espaço dentro do bloco”, sugere a profissional.

Já quanto à nutrição, Larah Melo sugere a inclusão de um café da manhã reforçado, além da inclusão de proteínas na dieta, já que o folião tende a ficar por muitas horas em pé e na mesma posição: “ É importante que, inicialmente, não se faça dietas ríspidas ou passar fome antes de ir. Um café da manhã reforçado; um bom arroz com feijão e a proteína; frutas que possuem bastante água em sua composição e não esquecer por um minuto da água".