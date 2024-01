Nossa maior festa popular, o carnaval, não é uma obra de criação brasileira. Sua origem remonta os tempos da antiguidade. A palavra carnaval é originária do latim, carnis levale, cujo significado é “retirar a carne”. Esse contexto está ligado ao período de jejum que deveria ser realizado durante a quaresma. No mesmo sentido está relacionado ao controle dos prazeres “mundanos”.

Cuidados com a segurança no Carnaval

Por todos os lados, na imensidão do Brasil, já estão visíveis os preparativos e ensaios para a maior festa popular nacional. Os blocos e escolas de samba estão a todo vapor para trazerem para as ruas e avenidas essa expressão popular de alegria e diversão. E você, já está preparado para curtir essa folia?

Para quem curte o agito as localidades tradicionais, Rio de Janeiro e Salvador são fortes candidatas. Ah, não nos esqueçamos da Belo Horizonte, capital das Minas Gerais, que tem se consolidado como importante destino turístico no carnaval.

Este último destino tem sido bastante concorrido pelas peculiaridades no resgate dos blocos de rua. Tendo como referência as folias anteriores, já está se consolidando no calendário turístico nacional e internacional, demonstrando grande força cultural e econômica. Ainda, alvo de elogios pelos foliões no que se refere ao quesito segurança.

Da mesma maneira, outros foliões permanecem ligados à curtição do carnaval em cidades do interior, por vezes locais mais bucólicos e intimistas.

Há opões para todos os gostos, pois outros preferem curtir o feriado prolongado longe da folia, para tanto procuram lugares mais tranquilos, destinos específicos.

Independente de qual seja sua escolha para o período carnavalesco, o mais importante é a consciência dos cuidados necessários para a sua segurança nessa festa de tanta representatividade.

Como sempre, seguem aquelas dicas para que você aproveite imensamente o seu carnaval

Antecipe-se, pois certamente um bom planejamento deve ser trazido à tona para que seu carnaval seja repleto de sucesso. Busque um destino que possa contemplar suas necessidades em relação ao seu momento de vida. Curtição na balada ou no descanso, você tem que saber o que mais será adequado ao que pretende para esse momento.

Resolvidos o destino, deslocamento e acomodações, passaremos a outras informações oportunas para o sucesso na experiência.

Tenha um bom seguro de viagem

Por várias vezes trouxemos esse tema em nossas interações. E, certamente, por outras vezes esse tópico será lembrado. Analise o tipo de viagem a ser realizada, após isso faça uma reflexão da necessidade de tranquilidade e conforto em situações de infortúnio. Mesmo em território nacional é muito interessante ter a contratação de um bom seguro

Muitos viajantes acreditam na cobertura dos seguros que já estão em uso, ou mesmo nas condições de tratamento pelo Sistema Único de Saúde. Alguns planos de saúde não contemplam cobertura em todo o território nacional, por isso é importante saber essa informação.

Além das questões de saúde há outras possibilidades, tais como perda ou extravio de bagagens, perda de voos ou transportes e outras diversas assistências que podem ser contratadas através de um seguro adequado.

Leve apenas o necessário

Nos seus deslocamentos para a curtição do carnaval leve apenas o indispensável. Não tenha grandes valores em dinheiro, joias ou utensílios eletrônicos visíveis.

Para portar seus pertences prefira pochetes ou doleiras coladas ao corpo. Evite transportar seus pertences em bolsos, principalmente os da parte de trás. Esteja equipado com muita disposição para curtir a festa com tranquilidade.

O transporte e trajetos

No que se refere ao transporte até os locais de folia, sugere-se a utilização do transporte coletivo ou por aplicativos. Inúmeros são os fatores que suportam essa assertiva.

É bem provável que você terá uma dificuldade de estacionamento, bem como a questão da insegurança por deixar o veículo em locais públicos e de grande circulação de pessoas nesse período. As ruas poderão conter restrições de circulação, dificultando os deslocamentos.

Também, a máxima para todos os dias do motorista consciente, se beber não dirija.

Os Itinerários dos blocos e trios elétricos

Aqueles foliões que pretendem curtir o carnaval nos blocos ou trios elétricos devem procurar conhecer os itinerários e deslocamentos. Principalmente, para os que desejam curtir mais de um ambiente. Tenham sempre alternativas e locais seguros para os seus deslocamentos dentro e fora dos locais de diversão. Evitem o deslocamento sozinho ou sozinha, todo cuidado é pouco.

Pontos de segurança, assistência e acessos

Procure identificar os locais oficiais de segurança, postos policiais/bombeiros, atendimento médico, postos de segurança privada e outras assistências. Ao chegar aos locais de folia, imediatamente, tenha como referência ambientes que possam ser úteis para um futuro atendimento emergencial. Naqueles ambientes com restrição de acesso, procure identificar as saídas de emergência.

Alimentação e hidratação

Alimente-se adequadamente antes de participar de quaisquer eventos no carnaval, você precisará da energia necessária para os momentos de diversão e folia. Procure se alimentar em ambientes limpos e com vendedores credenciados.

Evite comidas que estejam mal acondicionadas ou em ambientes que não transmitam a segurança devida. Aquelas dicas caseiras de se evitar molhos, maioneses, vinagretes e outras comidas que mereçam maior atenção. As frutas também devem ser consumidas com prioridade nesses momentos.

No quesito hidratação, beba muita água ou sucos naturais. Para aqueles que consumirão bebidas alcoólicas, muito cuidado com o excesso ou a mistura. Pode ocorrer uma combinação não muito adequada.

Outra questão a ser bastante considerada, tenha o máximo de cuidado com seu copo. Evite receber bebidas de pessoas estranhas. Fique atento, compre bebidas em locais apropriados ou de vendedores credenciados nos eventos.

Curta o carnaval com a devida segurança. Em quaisquer casos de violência, procure as autoridades competentes e denuncie!!!

No mais adote procedimentos que possam contribuir com sua tranquilidade. Sua segurança, sempre em primeiro lugar. Divirta-se em suas viagens. Caso queira compartilhar suas experiências, de forma que a coluna possa contribuir para a segurança dos demais turistas, envie sua sugestão no nosso Instagram @portaluaiturismo.

