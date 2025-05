O homem que raspou a cabeça da ex-companheira na cidade de Prata, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, pode responder por cinco crimes diferentes, segundo a Delegacia da Mulher de Uberlândia, cidade onde ele foi preso. Um vídeo que mostra a mulher sendo abordada no estacionamento de seu trabalho viralizou nas redes sociais. A Polícia Civil (PCMG) ainda pediu medida protetiva para a vítima contra o agressor.

Até o fechamento do inquérito, os crimes apurados são de lesão corporal, ameaça, difamação, injúria e sequestro. Ele pode responder por todos eles, caso o indiciamento prove as práticas.

No vídeo, a mulher e o ex são vistos em seus carros. Ele "fecha" o veículo da vítima e ela, ao estacioná-lo, desembarca e vai direto para a picape do suspeito. Em seguida, o homem vai embora do local. Segundo depoimento da vítima, naquele momento ela se sentia acuada pelas ameaças feitas anteriormente.

Isso aconteceu momentos antes de ele, na própria casa, passar a gravar o corte de cabelo que fez nela.

Ele foi ouvido pela delegada Daniela Novais, demonstrou ciúmes e não aceita o fim do relacionamento. O homem acusa a ex de traição, inclusive usando o carro dele para isso.

O suspeito, que tem 37 anos, está detido no presídio de Uberlândia.

Entenda o caso



O vídeo feito pelo próprio homem, raspando a cabeça da ex, facilitou a identificação e prisão dele.

O suspeito foi encontrado a 70 quilômetros de Prata, já em Uberlândia. O vídeo foi compartilhado por redes sociais durante o fim de semana.

As imagens mostram a mulher sem reação tendo a cabeça raspada enquanto o homem a xinga. A vítima tem 27 anos, é moradora de Prata e teria sido agredida antes mesmo de ter o cabelo raspado.

À PM, em sua cidade, ela disse que, durante o relacionamento, ele teria dito que cortaria o cabelo dela caso fosse traído. Mensagens de ameaça foram entregues aos policiais.

Os dois estiveram juntos por um ano, até o fim do relacionamento, em abril deste ano.